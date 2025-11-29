關懷盃／張志豪之子張庭翊沉穩後援踩煞車 更愛打擊和守游擊

台東泰源國小今天在關懷盃棒球賽面對台中萬豐國小，在首局就丟掉9分情況下，中信兄弟隊球星張志豪之子張庭翊緊急接手投球，沉穩演出，但比起投球，他超篤定回應，更喜歡打擊和守游擊。

泰源國小今天由森孝誠擔任先發投手，面對10人次僅取得1個出局數，包括被萬豐國小第4棒張皓翔敲出滿貫轟，首局就丟掉9分；張庭翊在第1局、一出局時接手，連抓兩個出局數，第2、3局都未失分，直到第4局因隊友守備上連環失誤讓萬豐攻下再見分，提前以10：0結束比賽。

擔任隊長的張庭翊，此役在場上投球沉穩演出，後援3.1局失1分，打擊上則是擔任第一棒，兩打數沒有安打。

張志豪兩個兒子都從泰源國小展開棒球生涯，大兒子張洧綸去年在關懷盃留下爆笑畫面，張志豪對著兒子提點動作要做標準、做完整，張洧綸馬上覆述給場上的隊友，讓張志豪超傻眼、吐槽兒子：「不是，我是在說你。」相比之下，張庭翊個性相對沉穩，泰源國小總教練翁庭皓談到張志豪一對公子的個性，也笑說真的不太一樣，「哥哥比較大方，弟弟比較內斂。」

翁庭皓指出，張庭翊很聽話，看到他會主動去帶領隊友，所以想說讓他試試看當隊長，也看到他在各方面都還不錯，尤其是守備，「因為他會去想、會動腦，所以他比較容易很快就進入狀況。」翁庭皓也透露，張志豪對兩個兒子的課業有要求，要功課好才給他們打球。

張庭翊幫戰局踩住煞車，自評表投球表現，他說：「好的地方是至少都有投進好球帶，不好的地方是沒有壓制好，讓對手打出去。」談到打擊，則是較多不滿意，「狀況不太好，該揮的球沒有揮，白白看著球進來被三振。」張庭翊對於打擊興趣高於投球，被問到喜歡什麼位置，用超篤定的語氣說：「喜歡打擊和守游擊！」