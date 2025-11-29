中職／悍將王勝偉41歲繼續拚 瞄準生涯百轟里程碑

中職富邦悍將41歲球星王勝偉，明年賽季確定以球員身分續戰，自律的他就連出席關懷盃都利用時間自主訓練，王勝偉表示感謝球團給予機會，並打趣想拚生涯百轟。

征戰中職賽場近20年的王勝偉，靠著高度自律、場上全力拚戰精神克服年齡障礙，即使出賽頻率不固定，仍能穩定替球隊貢獻，加上具備經驗傳承的重要價值，獲得悍將球團青睞，讓王勝偉明年賽季持續以球員身分續戰。

王勝偉今天現身關懷盃棒球賽接受媒體聯訪時表示，感謝球團給予自己機會，希望明年繳出好的表現回報，近年在場次不穩定情況下，怎麼快速適應比賽強度成為一大課題，「今年嘗試效果不錯，希望掌握每次機會然後維持，所以在重訓週期會更明確拉長或縮短。」

悍將新賽季將由原二軍總教練後藤光尊執掌兵符，今年在二軍長時間與他共事的王勝偉認為，後藤光尊善於溝通、了解選手心態，就算年輕球員比較害怕主動，甚至不知道怎麼表達需求，他都會親身了解選手，透過翻譯「各個擊破」，「如果這個方法不好就算一個，是很有耐心的教練。」

王勝偉指出，現階段就是扮演好球員角色，同時把場上解讀比賽經驗傳承給年輕選手，不過對未來續戰不設限，只要打出成績有機會繼續維持生涯，而目前累積60轟的他幽默表示，目標拚百轟里程碑，「這是我進職棒以來的目標。」