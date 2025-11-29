聽新聞
中職／可以感受為何「阿公」卸任掀反彈 陳俊秀：他很為選手想
古久保健二率領樂天桃猿隊奪冠後卸任總教練，猿隊陣營充滿不捨，就連昔日猿將也不例外，陳俊秀就說，可以理解為何選手對於他的離開有那麼大的情緒，「好的教練，大家都希望可以繼續為他打球。」
古久保健二在猿隊4季，2024年升任教頭時，陳俊秀正好在這一年轉戰中信兄弟隊，當時古久保還曾跟他開玩笑說：「你是不是討厭我」；當然不是，古久保的餞別宴上，包括前猿將的身影，其中就有陳俊秀。
談到古久保，陳俊秀表示，從他一開始身為捕手教練、首席教練，其實自己就一直很喜歡他的風格，「他滿為選手去想，我可以感受到為什麼球員會有那麼大的情緒。」他說：「好的教練，大家都希望可以繼續為他打球。」
「其實他也滿享受在台灣的，」陳俊秀也聽說，古久保有機會回到台灣執教，「應該會啦！紅色衣服的。」
