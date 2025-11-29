快訊

中職／可以感受為何「阿公」卸任掀反彈 陳俊秀：他很為選手想

聯合報／ 記者陳宛晶／花蓮即時報導
陳俊秀。記者陳宛晶／攝影
古久保健二率領樂天桃猿隊奪冠後卸任總教練，猿隊陣營充滿不捨，就連昔日猿將也不例外，陳俊秀就說，可以理解為何選手對於他的離開有那麼大的情緒，「好的教練，大家都希望可以繼續為他打球。」

古久保健二在猿隊4季，2024年升任教頭時，陳俊秀正好在這一年轉戰中信兄弟隊，當時古久保還曾跟他開玩笑說：「你是不是討厭我」；當然不是，古久保的餞別宴上，包括前猿將的身影，其中就有陳俊秀。

談到古久保，陳俊秀表示，從他一開始身為捕手教練、首席教練，其實自己就一直很喜歡他的風格，「他滿為選手去想，我可以感受到為什麼球員會有那麼大的情緒。」他說：「好的教練，大家都希望可以繼續為他打球。」

「其實他也滿享受在台灣的，」陳俊秀也聽說，古久保有機會回到台灣執教，「應該會啦！紅色衣服的。」

陳俊秀教導學生打球。圖／中信兄弟隊提供
陳俊秀教導學生打球。圖／中信兄弟隊提供
陳俊秀教導學生打球。圖／中信兄弟隊提供
陳俊秀 樂天桃猿 古久保健二

相關新聞

黑豹旗／蔡辰瀧好威！7局10K完封高苑 平鎮連三年晉冠軍戰

中信盃黑豹旗青棒賽四強戰今天開打，平鎮高中在先發投手蔡辰瀧7局完投完封、狂飆10K演出下，以1：0險勝高苑工商，連續3年...

中職／可以感受為何「阿公」卸任掀反彈 陳俊秀：他很為選手想

古久保健二率領樂天桃猿隊奪冠後卸任總教練，猿隊陣營充滿不捨，就連昔日猿將也不例外，陳俊秀就說，可以理解為何選手對於他的離...

中職／等待60人名單放榜有擔心 王勝偉獲得悍將保留先不思考下一步

富邦悍將隊將王勝偉放在60人契約保留名單內，確定明年仍是選手身分，至於是否會兼教練，目前尚未接到洽談，王勝偉則表示，既然...

日職／繼古林睿煬後也旅日 吳柏宏分析徐若熙：郭泰源類型

中華職棒連續兩年都有投手獲得日本職棒青睞，繼去年古林睿煬加盟火腿隊後，今年徐若熙也將與軟銀隊簽下鉅型合約，兩人同樣都是平...

日職／徐若熙前進軟銀地理優勢加分 日媒評價投球流暢似樂天名將

福岡軟銀鷹在徐若熙爭奪戰中展現極大誠意，開出一份3年總額約15億日圓的價碼，等於超過3億台幣的合約取得交涉權，交易幾已塵埃落定。 徐若熙原本即受到多支球隊高度關注，日本火腿也表達強烈興趣，乃至於

日職／徐若熙簽下鉅約 平鎮教頭點出從小看到一特質

「恭喜啦，億元男。」聽到徐若熙旅外消息，平鎮高中總教練吳柏宏與有榮焉，但也點出一個特質是徐若熙高中時期就顯現的不同之處，...

