聯合報／ 記者陳宛晶／花蓮即時報導
王勝偉。記者陳宛晶／攝影
富邦悍將隊將王勝偉放在60人契約保留名單內，確定明年仍是選手身分，至於是否會兼教練，目前尚未接到洽談，王勝偉則表示，既然定位在60人內，自己就會朝選手方向專心準備，至於職涯下一步現在不多想，「在選手角色內做到最好，扮演好自己角色，我相信都會有好的結果。」

明年球季就要滿42歲的王勝偉，征戰中職至今18個年頭，出賽1524場取得1407安打、60轟、241盜，累積9座游擊手金手套、4座盜壘王，也是2022年東山再起獎得主。

作為悍將最高齡、全聯盟第二高齡選手，王勝偉新球季是否續戰備受關注，悍將球團昨天在60人名單放榜後回應，「球團肯定王勝偉作為選手一貫展現的高度自律與場上的全力拚戰精神，也重視他在經驗傳承方面的重要價值。王勝偉將在明年球季續以球員身分續戰，並持續協助年輕球員的成長。」

王勝偉表示，這段時間都是經紀公司在與球團洽談，自己就是等待看球團安排是什麼，「定位60人內或外，等待時會有比較多疑慮，、會去擔心，沒有多詢問，也換個角度想，沒有消息可能就是好消息。」

得知在60人內，王勝偉說：「我就是一樣以選手方向去做準備，還沒聽說是否會兼教練，也沒有談到是否最後一年，目標都是一年一年去做準備。」

他也直言，目前並未思考下一步，「對我來講，既然我在60人名單內，我現在扮演的就是選手角色，思考之後的方向對目前的我沒有特別幫助。」王勝偉強調，在選手的角色內，把自己該做的做到最好的，「卸下身分後再去思考下一步，不會是個很大的問題，只要扮演好自己的角色，我相信都會有好的結果。」

王勝偉 中職

黑豹旗／蔡辰瀧好威！7局10K完封高苑 平鎮連三年晉冠軍戰

中信盃黑豹旗青棒賽四強戰今天開打，平鎮高中在先發投手蔡辰瀧7局完投完封、狂飆10K演出下，以1：0險勝高苑工商，連續3年...

中職／等待60人名單放榜有擔心 王勝偉獲得悍將保留先不思考下一步

富邦悍將隊將王勝偉放在60人契約保留名單內，確定明年仍是選手身分，至於是否會兼教練，目前尚未接到洽談，王勝偉則表示，既然...

日職／繼古林睿煬後也旅日 吳柏宏分析徐若熙：郭泰源類型

中華職棒連續兩年都有投手獲得日本職棒青睞，繼去年古林睿煬加盟火腿隊後，今年徐若熙也將與軟銀隊簽下鉅型合約，兩人同樣都是平...

日職／徐若熙前進軟銀地理優勢加分 日媒評價投球流暢似樂天名將

福岡軟銀鷹在徐若熙爭奪戰中展現極大誠意，開出一份3年總額約15億日圓的價碼，等於超過3億台幣的合約取得交涉權，交易幾已塵埃落定。 徐若熙原本即受到多支球隊高度關注，日本火腿也表達強烈興趣，乃至於

日職／徐若熙簽下鉅約 平鎮教頭點出從小看到一特質

「恭喜啦，億元男。」聽到徐若熙旅外消息，平鎮高中總教練吳柏宏與有榮焉，但也點出一個特質是徐若熙高中時期就顯現的不同之處，...

中職／宋文華連2年被戰力外 發長文向龍獅兩隊道歉、說明身體現況

現年29歲的前旅美投手宋文華昨天遭味全龍隊戰力外，他也在社群平台發長文，向他曾經待過的統一獅和龍隊說抱歉。 宋文華在威廉波特少棒賽一戰成名，高中時期曾投出153公里速球，2016年以67.5萬美

