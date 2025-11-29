中職／等待60人名單放榜有擔心 王勝偉獲得悍將保留先不思考下一步

富邦悍將隊將王勝偉放在60人契約保留名單內，確定明年仍是選手身分，至於是否會兼教練，目前尚未接到洽談，王勝偉則表示，既然定位在60人內，自己就會朝選手方向專心準備，至於職涯下一步現在不多想，「在選手角色內做到最好，扮演好自己角色，我相信都會有好的結果。」

明年球季就要滿42歲的王勝偉，征戰中職至今18個年頭，出賽1524場取得1407安打、60轟、241盜，累積9座游擊手金手套、4座盜壘王，也是2022年東山再起獎得主。

作為悍將最高齡、全聯盟第二高齡選手，王勝偉新球季是否續戰備受關注，悍將球團昨天在60人名單放榜後回應，「球團肯定王勝偉作為選手一貫展現的高度自律與場上的全力拚戰精神，也重視他在經驗傳承方面的重要價值。王勝偉將在明年球季續以球員身分續戰，並持續協助年輕球員的成長。」

王勝偉表示，這段時間都是經紀公司在與球團洽談，自己就是等待看球團安排是什麼，「定位60人內或外，等待時會有比較多疑慮，、會去擔心，沒有多詢問，也換個角度想，沒有消息可能就是好消息。」

得知在60人內，王勝偉說：「我就是一樣以選手方向去做準備，還沒聽說是否會兼教練，也沒有談到是否最後一年，目標都是一年一年去做準備。」

他也直言，目前並未思考下一步，「對我來講，既然我在60人名單內，我現在扮演的就是選手角色，思考之後的方向對目前的我沒有特別幫助。」王勝偉強調，在選手的角色內，把自己該做的做到最好的，「卸下身分後再去思考下一步，不會是個很大的問題，只要扮演好自己的角色，我相信都會有好的結果。」