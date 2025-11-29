日職／徐若熙前進軟銀地理優勢加分 日媒評價投球流暢似樂天名將

福岡軟銀鷹在徐若熙爭奪戰中展現極大誠意，開出一份3年總額約15億日圓的價碼，等於超過3億台幣的合約取得交涉權，交易幾已塵埃落定。

徐若熙原本即受到多支球隊高度關注，日本火腿也表達強烈興趣，乃至於美國大聯盟道奇隊等競逐，形成跨聯盟爭奪戰。然而軟銀從一開始便以「超過3年總額10億日圓」的大合約領先群雄，並在談判過程中進一步提升條件，最終以推定「3年總額約15億日圓」成功說服徐若熙加盟。

軟銀對徐若熙的重視不言而喻。球團高層在球季期間多次飛往台灣觀察及接觸，顯示誠意十足。徐若熙本月初赴日參訪時，軟銀更特別邀請他前往筑後市二軍基地，同時安排與球團會長王貞治共進晚餐。

值得一提的是，徐若熙因為還有家庭和小孩要照顧，考量到福岡地理位置更接近台灣，交通相對便利，這也是促成雙方合作的另一大優勢。

日本媒體《Sponichi Annex》提到，徐若熙擁有球速最快158公里的直球，加上類似日職樂天名將岸孝之般流暢、柔軟的投球動作，能熟練操控指叉球、曲球與滑球，是台灣近年所養成最頂尖的本土投手之一。

來自名校平鎮高中的徐若熙，2019年以選秀狀元之姿加盟味全龍，雖然第一年因右手肘手術未能登上一軍，但從第二年起便展現壓倒性的三振能力。2024年台灣大賽更以宰制級表現獲選系列賽MVP。

