日職／繼古林睿煬後也旅日 吳柏宏分析徐若熙：郭泰源類型

中華職棒連續兩年都有投手獲得日本職棒青睞，繼去年古林睿煬加盟火腿隊後，今年徐若熙也將與軟銀隊簽下鉅型合約，兩人同樣都是平鎮高中畢業後先投身中職，平鎮總教練吳柏宏點出，兩人相似處是自我要求，但球質、變化球都不同。

平鎮高中投手古林睿煬。本報資料照

古林睿煬比徐若熙早一年畢業，兩人同樣都穿過代表王牌的平鎮高中18號球衣，古林睿煬在2018年選秀加盟統一獅隊，徐若熙則是2019年加入味全龍隊，兩人中職生涯僅在2021年兩度同場登板，今後在日職又有望再次較勁。

吳柏宏指出，兩人雖然同樣擁有150公里以上的火球，然而投球型態卻不同，「古林球質看起來重一點，因為他身材比較厚實；若熙則是協調性比較好，有點像是郭泰源翻版的感覺，兩人也都當過游擊手。」

連續兩年都有昔日子弟兵從中職挑戰日職，吳柏宏透露，兩個人的自我要求都很高，「古林跟若熙做重量都比別人認真，若熙一開始是游擊手跟投手兩邊都練，古林則是整個走廊都是他的重訓室，為了要有空間去做自己需要的練習。」