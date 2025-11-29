聽新聞
0:00 / 0:00
日職／繼古林睿煬後也旅日 吳柏宏分析徐若熙：郭泰源類型
中華職棒連續兩年都有投手獲得日本職棒青睞，繼去年古林睿煬加盟火腿隊後，今年徐若熙也將與軟銀隊簽下鉅型合約，兩人同樣都是平鎮高中畢業後先投身中職，平鎮總教練吳柏宏點出，兩人相似處是自我要求，但球質、變化球都不同。
古林睿煬比徐若熙早一年畢業，兩人同樣都穿過代表王牌的平鎮高中18號球衣，古林睿煬在2018年選秀加盟統一獅隊，徐若熙則是2019年加入味全龍隊，兩人中職生涯僅在2021年兩度同場登板，今後在日職又有望再次較勁。
吳柏宏指出，兩人雖然同樣擁有150公里以上的火球，然而投球型態卻不同，「古林球質看起來重一點，因為他身材比較厚實；若熙則是協調性比較好，有點像是郭泰源翻版的感覺，兩人也都當過游擊手。」
連續兩年都有昔日子弟兵從中職挑戰日職，吳柏宏透露，兩個人的自我要求都很高，「古林跟若熙做重量都比別人認真，若熙一開始是游擊手跟投手兩邊都練，古林則是整個走廊都是他的重訓室，為了要有空間去做自己需要的練習。」
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言