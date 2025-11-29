快訊

日職／繼古林睿煬後也旅日 吳柏宏分析徐若熙：郭泰源類型

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
平鎮高中投手徐若熙。本報資料照
平鎮高中投手徐若熙。本報資料照

中華職棒連續兩年都有投手獲得日本職棒青睞，繼去年古林睿煬加盟火腿隊後，今年徐若熙也將與軟銀隊簽下鉅型合約，兩人同樣都是平鎮高中畢業後先投身中職，平鎮總教練吳柏宏點出，兩人相似處是自我要求，但球質、變化球都不同。

平鎮高中投手古林睿煬。本報資料照
平鎮高中投手古林睿煬。本報資料照

古林睿煬比徐若熙早一年畢業，兩人同樣都穿過代表王牌的平鎮高中18號球衣，古林睿煬在2018年選秀加盟統一獅隊，徐若熙則是2019年加入味全龍隊，兩人中職生涯僅在2021年兩度同場登板，今後在日職又有望再次較勁。

吳柏宏指出，兩人雖然同樣擁有150公里以上的火球，然而投球型態卻不同，「古林球質看起來重一點，因為他身材比較厚實；若熙則是協調性比較好，有點像是郭泰源翻版的感覺，兩人也都當過游擊手。」

連續兩年都有昔日子弟兵從中職挑戰日職，吳柏宏透露，兩個人的自我要求都很高，「古林跟若熙做重量都比別人認真，若熙一開始是游擊手跟投手兩邊都練，古林則是整個走廊都是他的重訓室，為了要有空間去做自己需要的練習。」

平鎮高中 古林睿煬 徐若熙

相關新聞

黑豹旗／蔡辰瀧好威！7局10K完封高苑 平鎮連三年晉冠軍戰

中信盃黑豹旗青棒賽四強戰今天開打，平鎮高中在先發投手蔡辰瀧7局完投完封、狂飆10K演出下，以1：0險勝高苑工商，連續3年...

中職／等待60人名單放榜有擔心 王勝偉獲得悍將保留先不思考下一步

富邦悍將隊將王勝偉放在60人契約保留名單內，確定明年仍是選手身分，至於是否會兼教練，目前尚未接到洽談，王勝偉則表示，既然...

日職／繼古林睿煬後也旅日 吳柏宏分析徐若熙：郭泰源類型

中華職棒連續兩年都有投手獲得日本職棒青睞，繼去年古林睿煬加盟火腿隊後，今年徐若熙也將與軟銀隊簽下鉅型合約，兩人同樣都是平...

日職／徐若熙前進軟銀地理優勢加分 日媒評價投球流暢似樂天名將

福岡軟銀鷹在徐若熙爭奪戰中展現極大誠意，開出一份3年總額約15億日圓的價碼，等於超過3億台幣的合約取得交涉權，交易幾已塵埃落定。 徐若熙原本即受到多支球隊高度關注，日本火腿也表達強烈興趣，乃至於

日職／徐若熙簽下鉅約 平鎮教頭點出從小看到一特質

「恭喜啦，億元男。」聽到徐若熙旅外消息，平鎮高中總教練吳柏宏與有榮焉，但也點出一個特質是徐若熙高中時期就顯現的不同之處，...

中職／宋文華連2年被戰力外 發長文向龍獅兩隊道歉、說明身體現況

現年29歲的前旅美投手宋文華昨天遭味全龍隊戰力外，他也在社群平台發長文，向他曾經待過的統一獅和龍隊說抱歉。 宋文華在威廉波特少棒賽一戰成名，高中時期曾投出153公里速球，2016年以67.5萬美

