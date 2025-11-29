日職／徐若熙簽下鉅約 平鎮教頭點出從小看到一特質

「恭喜啦，億元男。」聽到徐若熙旅外消息，平鎮高中總教練吳柏宏與有榮焉，但也點出一個特質是徐若熙高中時期就顯現的不同之處，「能夠自我要求，就能夠得到自己想要的夢想」。

徐若熙平鎮高中畢業後即投身中職，效力味全龍隊在一軍投了四個球季，在今年季後行使旅外自由球員權利，在美日職棒爭取下，獲得軟銀隊開出3年、15億日圓（約台幣3億元）鉅型合約。

吳柏宏今天督戰平鎮高中在黑豹旗的四強戰，賽後立刻與徐若熙聯繫，得知徐若熙有意去探望在斗六比賽的另一組學弟，「他真的很謙虛，前幾年聊天更感覺變了一個人，更沉穩、客氣。」

吳柏宏指出，徐若熙高中時期就非常努力，具有好球員的一項特質，「真的要自己去努力，不是只靠團體訓練。滿多人幫助他，但他自己也很努力，今天有這個合約被大家看見，我們也替他感到非常開心。」

徐若熙在美職、日職球隊中選擇去日本，吳柏宏分析，或許在日職有好表現，三年後美職也會有興趣，而美職現況可能安排他在中繼，「他在台灣調整是先發，習慣節奏之下，去日本可能比較適合他。」

談到徐若熙獲得大型合約，吳柏宏認為，目前高中生畢業還是以旅外為優先，畢竟國內簽約金仍有落差，加上中華隊選才也重視旅外，而徐若熙與古林睿煬都是先從中職出發，打出成績後再旅外，「激勵現在中職的選手會比較多一些。」