黑豹旗／想拚職棒向「錢」看 蔡辰瀧有超暖心理由

平鎮高中高三投手蔡辰瀧今天在黑豹旗四強戰投出代表作，7局10K、完投完封高苑工商，對於未來他已經有明確目標，無論投身國外或中華職棒，都以改善家境為第一優先。

蔡辰瀧今天一夫當關，先發7局僅被敲出2支安打，投出10次三振，另有1次四壞保送，沒有失分，用球數僅79球十分精簡。

總教練吳柏宏表示，蔡辰瀧高二時期都是後援為主，今年只有黑豹旗16強對上穀保家商以及今天擔任先發，「大型比賽交給他，他是好的投手能夠勝任。」

今天抓到最後一個出局數後，蔡辰瀧在投手丘上興奮大吼，他透露過去先發可能在第4、5局遇到亂流被換下，今天能夠完投非常興奮，單場10次三振沒有特別想法，不過前一天有觀看情蒐影片研究對手，加上教練配球幫忙。

蔡辰瀧今天最快球速雖然僅144公里，但生涯最速有測到151公里，變化球種也很多，包含滑球、指叉、曲球、變速、橫掃球，蔡辰瀧透露自己常研究不同球路，原本指叉球因為手太小投不出來，某次練習教練羅健銘建議下再次嘗試，結果掌握到投球方式。

小時候父母親都過世，蔡辰瀧是由阿公帶大，對於高中畢業後的出路，他希望能夠拚拚看旅外，也可能考慮中職選秀，「想要改善家境，就是向『錢』看。」

吳柏宏則指出，蔡辰瀧個性謙虛有禮，球隊附近的商家對他也很照顧，他也不會因為有投出成績而感到驕傲，未來若要挑戰職棒，「正常把身體顧好，我想大家都會搶著要。」 2025年第13屆黑豹旗全國高中棒球大賽四強賽，平鎮高中先發投手蔡辰瀧。記者余承翰／攝影 2025年第13屆黑豹旗全國高中棒球大賽四強賽，平鎮高中先發投手蔡辰瀧完封7局無失分，幫助球隊以1:0擊敗高苑工商，闖進冠軍賽。記者余承翰／攝影