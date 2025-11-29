黑豹旗／蔡辰瀧好威！7局10K完封高苑 平鎮連三年晉冠軍戰

快訊

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
2025年第13屆黑豹旗全國高中棒球大賽四強賽，平鎮高中先發投手蔡辰瀧完封7局無失分，幫助球隊以1:0擊敗高苑工商，闖進冠軍賽。記者余承翰／攝影
2025年第13屆黑豹旗全國高中棒球大賽四強賽，平鎮高中先發投手蔡辰瀧完封7局無失分，幫助球隊以1:0擊敗高苑工商，闖進冠軍賽。記者余承翰／攝影

中信盃黑豹旗青棒賽四強戰今天開打，平鎮高中在先發投手蔡辰瀧7局完投完封、狂飆10K演出下，以1：0險勝高苑工商，連續3年打進冠軍戰、挑戰隊史第8冠。

蔡辰瀧雖然前兩局都被敲出安打，第2局更在1出局後被攻佔二、三壘，然而接下來5個半局都投出三上三下，加上第2局最後2個出局數，連續解決17人次。

平鎮高中打線雖然同樣受制於高苑工商兩位投手傅振閎、陳昱勛，全場僅敲出2支安打，不過第1局四壞、觸身球後，巫宏威的適時安打敲回寶貴一分。

平鎮高中總教練吳柏宏表示，蔡辰瀧今天前面也有些跌跌撞撞，但第2局之後就開始適應，加上守備幫忙，單場能夠製造10次三振，是因為引誘球奏效，能夠製造對方揮空，「今天這場兩隊投手都很好，是看蔡辰瀧的表現才有這場勝利。」

明天平鎮高中就要在冠軍賽挑戰隊史第8冠，吳柏宏也表示，提醒球員一場一場來，明天關鍵一戰，心情的起伏不要太大，也希望能有好的結果。

