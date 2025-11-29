黑豹旗／蔡辰瀧好威！7局10K完封高苑 平鎮連三年晉冠軍戰
中信盃黑豹旗青棒賽四強戰今天開打，平鎮高中在先發投手蔡辰瀧7局完投完封、狂飆10K演出下，以1：0險勝高苑工商，連續3年打進冠軍戰、挑戰隊史第8冠。
蔡辰瀧雖然前兩局都被敲出安打，第2局更在1出局後被攻佔二、三壘，然而接下來5個半局都投出三上三下，加上第2局最後2個出局數，連續解決17人次。
平鎮高中打線雖然同樣受制於高苑工商兩位投手傅振閎、陳昱勛，全場僅敲出2支安打，不過第1局四壞、觸身球後，巫宏威的適時安打敲回寶貴一分。
平鎮高中總教練吳柏宏表示，蔡辰瀧今天前面也有些跌跌撞撞，但第2局之後就開始適應，加上守備幫忙，單場能夠製造10次三振，是因為引誘球奏效，能夠製造對方揮空，「今天這場兩隊投手都很好，是看蔡辰瀧的表現才有這場勝利。」
明天平鎮高中就要在冠軍賽挑戰隊史第8冠，吳柏宏也表示，提醒球員一場一場來，明天關鍵一戰，心情的起伏不要太大，也希望能有好的結果。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言