中職／宋文華連2年被戰力外 發長文向龍獅兩隊道歉、說明身體現況

現年29歲的前旅美投手宋文華昨天遭味全龍隊戰力外，他也在社群平台發長文，向他曾經待過的統一獅和龍隊說抱歉。

宋文華在威廉波特少棒賽一戰成名，高中時期曾投出153公里速球，2016年以67.5萬美元加入美職教士隊體系，2022年一度升上3A。不過同年7月就返台參加中華職棒選秀，第4輪第26順位才被獅隊選中。

宋文華在中職球速總是低於140公里，且待在獅隊3年只有9場一軍出賽紀錄。今年選擇轉戰龍隊，狀況並未好轉，整年只在二軍出賽4場。

如今遭龍隊戰力外，宋文華也發長文揭露自己的傷勢，並向獅、龍球團表達歉意。

全文如下： 感謝味全龍球團在我狀況不佳時，仍給予我機會成為球隊的一份子，也替我安排八週高強度改造計畫，但因為傷勢的原因沒辦法為球隊多出一份力，實在感到抱歉！ 在高強度訓練的刺激下，投球機制越來越能做到教練所指導的方向，本來終於熬到要回場比賽，結果一上場熱身第一顆球腳踩下去就聽到腳發出「啪」的一聲，那幾天真的是從天堂掉到地獄，檢查結果顯示是肌肉拉傷，原本以為治療修復兩三週就能回場，結果腳還是持續有不舒服的狀況。接下來球隊帶我去醫院檢查做各項檢查，也檢查不出原因，狀況都一直沒有好轉，那時候因此感受到低潮與無助。 後來透過隊上醫療團隊找到台北復健科醫生，發現是筋膜的問題，筋膜緊繃導致出現破洞，影響到投球動力鏈，醫生認為這個筋膜破洞存在很久，這是我第一次知道筋膜對身體的影響如此的大，背部肌肉/腿後側緊繃、關節穩定性以及投球動力鏈都與筋膜問題環環相扣。 目前有施打葡萄糖針及PRP，搭配強化復健課表，狀況逐漸改善，這些狀況也都有傳回美國經紀公司希望透過不同的醫療團隊繼續尋找更有成效解決的方案，相信只要相關問題解決，動力鏈傳遞恢復，投球機制就能回歸正常！ 由於這些問題存在一段時間，要完全修復可能不是短時間能做到，所以目前打算先讓身體休息，努力復健，可能會花上好一段時間，但我不會輕易放棄，也希望自己能再次站上投手丘。 同時想再次感謝統一獅球團與味全球團，在不同的時間給我機會，球隊與教練團們還有防護員們都給予我很多的幫助，沒能對球隊有貢獻真的感到非常抱歉！