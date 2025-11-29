中職／徐若熙情定軟銀 獲3年、3億以上超大型合約

在美日職棒多家球隊競逐下，味全龍隊徐若熙最終情定日職軟銀隊，軟銀端出3年、總額超過台幣3億元的合約，取得與徐若熙的交涉權。

作為中職近年代表性本土投手之一，徐若熙球季中每場登板都吸引美日職棒球探關注，甚至由球團高層來訪，顯見其關注度，在今年球季結束後，他也決定行使旅外自由球員權利。

這場徐若熙爭奪戰中，旅美或旅日一直是外界好奇焦點，美職球團以道奇隊最為積極，在中職台美入札協議修改後，道奇隊有意願在明年簽約金重置後提出大型合約爭取。

然而軟銀隊爭取態度同樣強烈，不僅一開始就開出3年、10億日圓以上的合約招攬，也安排徐若熙到軟銀球團訪問、與會長王貞治會面，首席棒球總管（CBO）城島健司不僅季中來台觀察，季後也再次來台與味全龍球團會面。

而在道奇隊加入競爭後，軟銀隊也願意再次提高價碼，據了解，軟銀隊開出3年、超過15億日圓（約台幣3億元）的合約希望徐若熙加盟，合約金額包含激勵獎金，今日也有多家日本媒體報導此項消息。