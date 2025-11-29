中職／軟銀3年15億日圓誠意打動徐若熙 球團點出重點課題「體能」

味全龍隊「龍之子」徐若熙傳出爭奪戰落幕，多家日本媒體報導將由軟銀鷹隊搶下他的議約權，針對總額3年約15億日圓的大型合約達成共識，戰力編成部長永井智浩指出，徐若熙的球質犀利，變化球控制也很好，具備明年就能擠進先發輪值的能力，「接下來，就是看他的體能、身體素質方面的調整了。」

徐若熙季後行使旅外FA上架，日前前往軟銀基地參觀球團設施，也與王貞治一起用餐，留下對這支球隊的第一印象。

徐若熙動向備受矚目，今年海外各隊球探、高層紛紛來到中職現場考察，如今傳出爭奪戰結局底定。日本媒體報導，軟銀用真誠和重視打動徐若熙，即便道奇也出手，軟銀仍保持領先位置。

軟銀尋求強化先發戰力，以挑戰太平洋聯盟優勝三連霸為目標，全力爭取徐若熙。永井智浩表示，「他的球質犀利，變化球控制也相當成熟，具備明年就能擠進先發輪值的能力。」對徐若熙來說，接下來重點課題就是體能、身體素質方面的調整。