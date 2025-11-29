快訊

中職／軟銀3年15億日圓誠意打動徐若熙 球團點出重點課題「體能」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
徐若熙。本報資料照片
徐若熙。本報資料照片

味全龍隊「龍之子」徐若熙傳出爭奪戰落幕，多家日本媒體報導將由軟銀鷹隊搶下他的議約權，針對總額3年約15億日圓的大型合約達成共識，戰力編成部長永井智浩指出，徐若熙的球質犀利，變化球控制也很好，具備明年就能擠進先發輪值的能力，「接下來，就是看他的體能、身體素質方面的調整了。」

徐若熙季後行使旅外FA上架，日前前往軟銀基地參觀球團設施，也與王貞治一起用餐，留下對這支球隊的第一印象。

徐若熙動向備受矚目，今年海外各隊球探、高層紛紛來到中職現場考察，如今傳出爭奪戰結局底定。日本媒體報導，軟銀用真誠和重視打動徐若熙，即便道奇也出手，軟銀仍保持領先位置。

軟銀尋求強化先發戰力，以挑戰太平洋聯盟優勝三連霸為目標，全力爭取徐若熙。永井智浩表示，「他的球質犀利，變化球控制也相當成熟，具備明年就能擠進先發輪值的能力。」對徐若熙來說，接下來重點課題就是體能、身體素質方面的調整。

徐若熙 軟銀 味全龍 日職

相關新聞

中職／徐若熙情定軟銀 獲3年、3億以上超大型合約

在美日職棒多家球隊競逐下，味全龍隊徐若熙最終情定日職軟銀隊，軟銀端出3年、總額超過台幣3億元的合約，取得與徐若熙的交涉權...

中職／軟銀3年15億日圓誠意打動徐若熙 球團點出重點課題「體能」

味全龍隊「龍之子」徐若熙傳出爭奪戰落幕，多家日本媒體報導將由軟銀鷹隊搶下他的議約權，針對總額3年約15億日圓的大型合約達...

中職／林智勝光速回鍋原棒協理事長 「責任比榮耀更大」提4大理念

第32屆原棒協關懷盃棒球邀請賽昨天在花蓮點燃戰火，為期4天的賽程總共有62支隊伍、超過1000位的球員聚焦紅土場，展開最...

中職／捕手林岱安行使FA 獅已開出5年複數年約盼留人

中職統一7-ELEVEn獅隊捕手林岱安行使自由球員（FA）權利，領隊蘇泰安表示，球團於昨天開出5年複數年約，盼林岱安能續...

中職／王維中下一步已有其他球隊探詢 與龍隊保持溝通

中職各隊今天繳交60人契約保留名單，味全龍隊「龍王」王維中被放在名單之外，對於下一步，經紀公司證實已有球隊探詢，目前王維...

黑豹旗／李彥霆成東體首名台北球員 敲關鍵安走出不同的路

黑豹旗青棒賽台東體中高二野手李彥霆關鍵三壘打、跑回致勝分，助隊擊敗大溪晉4強；李彥霆是首名從台北到東體的球員，從不適應躲...

