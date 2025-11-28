快訊

MAMA所有藝人全換一身黑！朴寶劍帶頭哀悼香港大火

台肥發布重訊 吳音寧婉拒擔任董事

香港大火慘案…三個「人數」資料遭關切 數字恐重疊

中職／捕手林岱安行使FA 獅已開出5年複數年約盼留人

中央社／ 新北28日電
獅隊已向林岱安（左）開出５年約。聯合報系資料照
獅隊已向林岱安（左）開出５年約。聯合報系資料照

中職統一7-ELEVEn獅隊捕手林岱安行使自由球員（FA）權利，領隊蘇泰安表示，球團於昨天開出5年複數年約，盼林岱安能續留，後續交給經紀公司和本人整體評估。

獅隊捕手林岱安行使自由球員（FA）權利後，富邦悍將表達網羅興趣最為積極。被問起林岱安目前談約狀況，獅隊領隊蘇泰安今天回覆，近期球隊持續與經紀公司進行各項意見交換，互相了解彼此想法。

蘇泰安提到，球團肯定林岱安這些年來的表現，無論在球場、生活上都是值得後輩學習的表率，球隊秉持長期經營方針，保障優秀選手生涯，提供穩定的競爭環境，昨日球隊已正式提出5年選手複數年長約，展現誠意與保障。

蘇泰安表示，後續將由經紀公司協助與林岱安整體評估，期許林岱安能夠續留獅隊效力，相信球團永續經營的方針及保障，能讓林岱安專心於球場上的表現，而獅隊也是他最佳的選擇。

蘇泰安 自由球員 統一7-ELEVEn獅

延伸閱讀

中職／統一獅保留名單外新增4人 蘇泰安：預計簽回

SBL／基隆黑鳶籃球隊明年度編2500萬 議員意見不一預算提大會

中職／龍隊亮牌！王維中、郭嚴文、宋文華都不在60人名單

中職／FA市場觀察：好捕手不嫌多！ 林岱安比蘇智傑更搶手

相關新聞

中職／龍隊亮牌！王維中、郭嚴文、宋文華都不在60人名單

味全龍球團今日公布60人契約保留名單，名單外球員共計13人，扣除旅外自由球員的徐若熙、引退的林智勝，剩餘11人最受矚目的...

中職／王維中下一步已有其他球隊探詢 與龍隊保持溝通

中職各隊今天繳交60人契約保留名單，味全龍隊「龍王」王維中被放在名單之外，對於下一步，經紀公司證實已有球隊探尋，目前王維...

中職／徐基麟財務、紀律問題放名單外警惕 兄弟簽回人選再評估

中信兄弟隊今天公布60人契約保留名單，共有12名選手未列入，球團表示，其中仍會有再簽回選手，而徐基麟因個人財務、生活紀律...

中職／徐基麟被放名單外還有一年約 兄弟球團開放接觸

中信兄弟隊今天公布60人契約保留球員名單後，名單外的人選受到熱議，其中徐基麟因個人財物、紀律問題未被保留，兄弟球團也進一...

中職／桃猿10人未列60人名單 曾仁和、蔡鎮宇確定戰力外

中華職棒各球團60人契約保留名單提交至今天截止，樂天桃猿隊共有10人被放在名單外，扣除今年宣告成為自由球員的黃子鵬，剩餘...

中職／6隊非契約保留名單看這裡 悍將放入17人聯盟最多

中華職棒今天公布6球團60人保留名單，扣除自由球員、引退球員後，富邦悍將隊一口氣將16人放在非契約保留球員名單中最多，中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。