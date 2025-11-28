中職／捕手林岱安行使FA 獅已開出5年複數年約盼留人
中職統一7-ELEVEn獅隊捕手林岱安行使自由球員（FA）權利，領隊蘇泰安表示，球團於昨天開出5年複數年約，盼林岱安能續留，後續交給經紀公司和本人整體評估。
獅隊捕手林岱安行使自由球員（FA）權利後，富邦悍將表達網羅興趣最為積極。被問起林岱安目前談約狀況，獅隊領隊蘇泰安今天回覆，近期球隊持續與經紀公司進行各項意見交換，互相了解彼此想法。
蘇泰安提到，球團肯定林岱安這些年來的表現，無論在球場、生活上都是值得後輩學習的表率，球隊秉持長期經營方針，保障優秀選手生涯，提供穩定的競爭環境，昨日球隊已正式提出5年選手複數年長約，展現誠意與保障。
蘇泰安表示，後續將由經紀公司協助與林岱安整體評估，期許林岱安能夠續留獅隊效力，相信球團永續經營的方針及保障，能讓林岱安專心於球場上的表現，而獅隊也是他最佳的選擇。
