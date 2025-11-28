快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
味全龍隊「龍王」王維中被放在60人名單之外。 聯合報系資料照
中職各隊今天繳交60人契約保留名單，味全龍隊「龍王」王維中被放在名單之外，對於下一步，經紀公司證實已有球隊探尋，目前王維中本人想法只有加強自己，針對自己不足之處加強，季外也前往美國自主訓練。

王維中具備大聯盟資歷，2020年以狀元之姿加入龍隊，但成績漸走下坡，合約在今年到期後，備受關注是否被放在保留名單外，今天放榜未獲保留。

王維中經紀公司表示，下午剛與王維中通過電話，他的想法很簡單，就是希望針對自己不足、需要改善的地方去加強，季外也安排去美國自主訓練，對於與龍隊的洽談狀況不多做回覆。

經紀公司表示，與龍隊持續保持溝通，也證實已有其他球隊探尋。

中職／王維中下一步已有其他球隊探詢 與龍隊保持溝通

