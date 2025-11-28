聽新聞
中職／徐基麟被放名單外還有一年約 兄弟球團開放接觸
中信兄弟隊今天公布60人契約保留球員名單後，名單外的人選受到熱議，其中徐基麟因個人財物、紀律問題未被保留，兄弟球團也進一步解釋「讓他有權利與其他球隊接觸」。
兄弟今年未列入保留的12人分別是林展樟、胡孟智、林書逸、彭識穎、黃鈞聲、楊志龍、朱宏樺、徐基麟、黃弘毅、吳哲源、馬鋼、蘇緯達，球團表示預計仍會有簽回選手，最終釋出名單仍待討論。
不過針對去年在先發輪值表現不錯的徐基麟被放在名單外，球團先解釋，因徐基麟個人財務因素以及生活紀律問題，已影響到球隊，放在名單外希望對他個人以示警惕。
兄弟球團隨後也表示：「徐基麟與球團仍有一年合約，將他放至60人名單外除了警示他本人的作用外，也讓他有權利與其他球隊進行接觸，若無加入其他球隊，球團將繼續與徐基麟履行合約義務。」
