中職／統一獅保留名單外新增4人 蘇泰安：預計簽回

統一獅隊今天提交60人契約保留名單，除了先前公布的4位不續約球員外，另有3名投手、1名捕手也未列入名單內，領隊蘇泰安表示，這4人預計都會簽回。

統一獅隊的60人保留名單包含投手31人、捕手6人、內野手15人、外野手8人，另有12人未列入名單，扣除引退的胡金龍、旅外自由球員林安可，以及自由球員蘇智傑、林岱安，仍有8人未列入。

獅隊先前在季後挑戰賽結束時，就曾公布第一批不續約名單，分別為林益全、阮裕智、李嘉祥與楊竣翔；今天新增的是投手尹柏淮、林原裕、楊孟沅，以及捕手張聖豪。

尹柏淮今年在8月底受傷，但擁有153公里的球速仍受到期待，林原裕目前仍在冬季聯盟出賽，楊孟沅近兩年都有一軍出賽紀錄，張聖豪則是2023年曾在一軍短暫出賽，領隊蘇泰安透露這四人預計都會簽回。