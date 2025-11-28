中職／徐基麟財務、紀律問題放名單外警惕 兄弟簽回人選再評估

中信兄弟隊今天公布60人契約保留名單，共有12名選手未列入，球團表示，其中仍會有再簽回選手，而徐基麟因個人財務、生活紀律問題影響球隊，放在名單外以示警惕。

兄弟球團今日表示：「針對60人名單外球員，球團一定會有再簽回的選手，至於最終釋出與簽回的名單還會再討論，也會針對其他球隊名單外選手以投手為主進行討論。」

另外針對徐基麟於60名單外的原因，兄弟球團也解釋：「徐基麟因個人財務因素，以及生活紀律問題已影響到球隊，決議將徐基麟放至60人名單外，以示警惕。」徐基麟去年先發曾有不錯成績，球團希望給予個人警惕。

中信兄弟隊60人保留名單分別為投手29位、捕手6位、內野手16位、外野手9位；未列入保留的12人分別是林展樟、胡孟智、林書逸、彭識穎、黃鈞聲、楊志龍、朱宏樺、徐基麟、黃弘毅、吳哲源、馬鋼、蘇緯達。