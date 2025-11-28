快訊

OK超商宣布明年起停收蝦皮境內包裹 不再當「蝦皮倉庫」

中職／意外！徐基麟被放60人名單外 兄弟：財務、紀律問題以示警惕

中職／王維中未列龍隊保留名單 持續溝通但不限制他轉隊

中央社／ 新北28日電
王維中不在味全龍60人名單內。聯合報系資料照
王維中不在味全龍60人名單內。聯合報系資料照

中職味全龍隊提交60人契約保留球員名單，具美國、韓國職棒資歷33歲投手王維中不在名單內；領隊丁仲緯表示，球隊有提供方案持續溝通、但也不限制王維中尋求其他機會。

王維中具美職、韓職資歷，2020年返台投入中職選秀，成為該年選秀狀元、被味全龍隊選入，當時簽下5年3個月合約，合約總值近208萬美元（約新台幣6240萬元）。

王維中今年賽季一軍出賽僅12場，其中4場先發8場後援，戰績1勝3敗，有1次中繼成功，出賽防禦率6.53、表現不如預期。

王維中沒有被放在契約保留名單內，領隊丁仲緯接受中央社記者訪問時被問起，是否是王維中自請在名單外，他僅表示：「我們有針對不同方案持續溝通」，也有討論各種可能性，但球團也不限制王維中其他機會。

龍隊保留名單外有13名球員，林智勝已經引退、轉任教練，投手徐若熙準備旅外。除了王維中外，還有具旅美資歷的投手宋文華，另有投手姚恩多、羅華韋、李承風也不在保留名單內。

此外，不在保留名單有捕手劉時豪、吳秉恩，內野手郭嚴文、黃柏豪、瑪仕革斯．俄霸律尼，及外野手鄭鎧文。

龍隊公告，感謝所有球員在過去球季的努力與貢獻，並祝福未來發展順利，球隊將持續強化陣容深度與競爭力，期盼在2026球季帶給球迷更佳的主場體驗與球隊表現。

被問起名單外球員是否會有回簽考量，丁仲緯表示，會先看各隊保留名單外的球員，做綜合評估考量。

王維中 中職選秀 味全龍

延伸閱讀

中職／龍隊亮牌！王維中、郭嚴文、宋文華都不在60人名單

中職／軟銀搶徐若熙開價2億佔上風 美職等簽約金重置仍居劣勢

中職／王維中未在60人名單機率高 龍隊強調仍在評估未定案

MLB／徐若熙名列自由球員第34 美專家讚：有潛力當中段先發

相關新聞

中職／龍隊亮牌！王維中、郭嚴文、宋文華都不在60人名單

味全龍球團今日公布60人契約保留名單，名單外球員共計13人，扣除旅外自由球員的徐若熙、引退的林智勝，剩餘11人最受矚目的...

中職／徐基麟財務、紀律問題放名單外警惕 兄弟簽回人選再評估

中信兄弟隊今天公布60人契約保留名單，共有12名選手未列入，球團表示，其中仍會有再簽回選手，而徐基麟因個人財務、生活紀律...

中職／桃猿10人未列60人名單 曾仁和、蔡鎮宇確定戰力外

中華職棒各球團60人契約保留名單提交至今天截止，樂天桃猿隊共有10人被放在名單外，扣除今年宣告成為自由球員的黃子鵬，剩餘...

中職／6隊非契約保留名單看這裡 悍將放入17人聯盟最多

中華職棒今天公布6球團60人保留名單，扣除自由球員、引退球員後，富邦悍將隊一口氣將16人放在非契約保留球員名單中最多，中...

中職／王維中未列龍隊保留名單 持續溝通但不限制他轉隊

中職味全龍隊提交60人契約保留球員名單，具美國、韓國職棒資歷33歲投手王維中不在名單內；領隊丁仲緯表示，球隊有提供方案持...

中職／統一獅保留名單外新增4人 蘇泰安：預計簽回

統一獅隊今天提交60人契約保留名單，除了先前公布的4位不續約球員外，另有3名投手、1名捕手也未列入名單內，領隊蘇泰安表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。