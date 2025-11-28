中職／王維中未列龍隊保留名單 持續溝通但不限制他轉隊

中職味全龍隊提交60人契約保留球員名單，具美國、韓國職棒資歷33歲投手王維中不在名單內；領隊丁仲緯表示，球隊有提供方案持續溝通、但也不限制王維中尋求其他機會。

王維中具美職、韓職資歷，2020年返台投入中職選秀，成為該年選秀狀元、被味全龍隊選入，當時簽下5年3個月合約，合約總值近208萬美元（約新台幣6240萬元）。

王維中今年賽季一軍出賽僅12場，其中4場先發8場後援，戰績1勝3敗，有1次中繼成功，出賽防禦率6.53、表現不如預期。

王維中沒有被放在契約保留名單內，領隊丁仲緯接受中央社記者訪問時被問起，是否是王維中自請在名單外，他僅表示：「我們有針對不同方案持續溝通」，也有討論各種可能性，但球團也不限制王維中其他機會。

龍隊保留名單外有13名球員，林智勝已經引退、轉任教練，投手徐若熙準備旅外。除了王維中外，還有具旅美資歷的投手宋文華，另有投手姚恩多、羅華韋、李承風也不在保留名單內。

此外，不在保留名單有捕手劉時豪、吳秉恩，內野手郭嚴文、黃柏豪、瑪仕革斯．俄霸律尼，及外野手鄭鎧文。

龍隊公告，感謝所有球員在過去球季的努力與貢獻，並祝福未來發展順利，球隊將持續強化陣容深度與競爭力，期盼在2026球季帶給球迷更佳的主場體驗與球隊表現。

被問起名單外球員是否會有回簽考量，丁仲緯表示，會先看各隊保留名單外的球員，做綜合評估考量。