黑豹旗／李彥霆成東體首名台北球員 敲關鍵安走出不同的路

中央社／ 新北28日電
2025第13屆黑豹旗全國高中棒球大賽持續展開，台東體中高二野手李彥霆（圖）28日比賽敲出關鍵三壘打、跑回致勝分，助隊擊敗大溪高中晉級4強。中央社
黑豹旗青棒賽台東體中高二野手李彥霆關鍵三壘打、跑回致勝分，助隊擊敗大溪晉4強；李彥霆是首名從台北到東體的球員，從不適應躲起來哭到場上放手表現，也盼替學弟們走出不同的路。

黑豹旗青棒賽台東體中8強與大溪高中交手，兩隊前4局僵持不下，5局上李彥霆敲出關鍵三壘打，靠著張硯程安打跑回致勝分，助隊以1比0搶勝。

台東體中總教練陳峰岳表示，知道8強對手是大溪高中時，就有鎖定大溪高中陣中2名U18國手林珺希、賴謙凡，針對速球攻擊調整，稱讚李彥霆的安打很關鍵，幫助球隊搶下分數，也透露李彥霆是首名從台北到東體來的球員。

李彥霆國中在台北長安國中，被問起選擇到台東打球，是否與台東有淵源，他表示，有親戚在台東開民宿算是連結。李彥霆提到，國中上場機會不多，要升高中時，主要就是考慮東體的訓練環境很好，實際加入後，也發現教練團給球員很多想法，幫助他心態成長。

李彥霆表示，國中時表現不突出，場上容易綁手綁腳，剛到台東時，雖然也會不適應，曾躲起來哭、打電話給媽媽說想要回台北，但教練一直鼓勵他，還有場上很瘋的學長會帶領他，現在已經慢慢習慣。

李彥霆表示，身為首名從台北到台東打球的球員，也是希望提供不同的想法給學弟們，可以尋找更多的舞台、展現能力。

李彥霆屬於安打型球員，腳程也不錯，他笑說雖然今天有失誤，但其實打擊不算強項，最有自信的是守備，之前守游擊、升到木棒組調整守三壘，但三壘守備也沒有太大的問題。

黑豹旗

