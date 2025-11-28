中職／6隊非契約保留名單看這裡 悍將放入17人聯盟最多

中華職棒今天公布6球團60人保留名單，扣除自由球員、引退球員後，富邦悍將隊一口氣將16人放在非契約保留球員名單中最多，中信兄弟12人居次，接著依序是味全龍隊11人，台鋼雄鷹、樂天桃猿隊同為9人、統一獅8人。

按中職規章規定，若球團未將具次年度合約存續關係之選手列於契約保留球員名簿內，該選手得在不經原球團同意之情況下，與其他球團逕行接觸並洽談合約；當該選手新合約締結生效日起，原球團必須立即終止原合約。

各隊非契約保留球員名單

富邦悍將（17人）：林哲瑄（引退）、賴智垣、陳韋霖、林育辰、楊皓然、姚冠瑋、魏全、黃兆維、潘奕誠、黃子宸、藍愷青、黃英奇、歐書誠、陳聖文、李祐賢、郭泰呈、盧柏華。

中信兄弟（12人）：林展樟、胡孟智、林書逸、彭識穎、黃鈞聲、楊志龍、朱宏樺、徐基麟、黃弘毅、吳哲源、馬鋼、蘇緯達。

味全龍（12人）：徐若熙（旅外自由）、林智勝（引退）、王維中、宋文華、姚恩多、羅華韋、李承風、吳秉恩、劉時豪、黃柏豪、郭嚴文、瑪仕革斯·俄霸律尼、鄭鎧文。

樂天桃猿（10人）：黃子鵬（自由球員）、黃偉晟、曾仁和、劉昱言、賴知頎、温展樂、楊彬、蔡鎮宇、馮健庭、吳桀睿。

台鋼雄鷹（9人）：張喜凱、曾品洋、楊達翔、孫易伸、巴奇達魯．妮卡兒、陳暐皓、陳重光、郭俞延、洪瑋漢。

統一獅（12人）：林安可（旅外自由）、蘇智傑（自由球員）、林岱安（自由球員）、胡金龍（引退）、阮裕智、林原裕、張聖豪、李嘉祥、尹柏淮、楊孟沅、楊竣翔、林益全。