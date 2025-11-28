中職／兄弟12人不在60人名單 放棄旅美過的徐基麟好意外

中信兄弟隊今天公布60人契約保留球員名單，共有12人未能列入，其中包含去年投出好成績卻進行韌帶重建手術的徐基麟。

中信兄弟隊60人保留名單分別為投手29位、捕手6位、內野手16位、外野手9位；未列入保留的12人分別是林展樟、胡孟智、林書逸、彭識穎、黃鈞聲、楊志龍、朱宏樺、徐基麟、黃弘毅、吳哲源、馬鋼、蘇緯達。

徐基麟曾效力美職費城人隊，最高層級到1A，2022年返台參加選秀獲得中信兄弟第2指名，隔年在一軍後援10場表現不理想，但2024年轉為先發後投出7場出賽4勝2敗、防禦率3.34的成績。

只不過2024年季後徐基麟進行右肘韌帶重建手術，今年球季整季報銷，目前仍在復健階段。