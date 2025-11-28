聽新聞
0:00 / 0:00
中職／兄弟12人不在60人名單 放棄旅美過的徐基麟好意外
中信兄弟隊今天公布60人契約保留球員名單，共有12人未能列入，其中包含去年投出好成績卻進行韌帶重建手術的徐基麟。
中信兄弟隊60人保留名單分別為投手29位、捕手6位、內野手16位、外野手9位；未列入保留的12人分別是林展樟、胡孟智、林書逸、彭識穎、黃鈞聲、楊志龍、朱宏樺、徐基麟、黃弘毅、吳哲源、馬鋼、蘇緯達。
徐基麟曾效力美職費城人隊，最高層級到1A，2022年返台參加選秀獲得中信兄弟第2指名，隔年在一軍後援10場表現不理想，但2024年轉為先發後投出7場出賽4勝2敗、防禦率3.34的成績。
只不過2024年季後徐基麟進行右肘韌帶重建手術，今年球季整季報銷，目前仍在復健階段。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言