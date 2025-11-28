聽新聞
中職／龍隊亮牌！王維中、郭嚴文、宋文華都不在60人名單
味全龍球團今日公布60人契約保留名單，名單外球員共計13人，扣除旅外自由球員的徐若熙、引退的林智勝，剩餘11人最受矚目的就是王維中、宋文華，資深的劉時豪、郭嚴文、鄭鎧文也未列入。
龍隊列滿60人保護名單，共計投手29名、捕手6名、內野手13名及外野手12名；未列入本次保留名單的球員，包含投手王維中、宋文華、姚恩多、羅華韋、李承風；捕手吳秉恩、劉時豪；內野手黃柏豪、郭嚴文、瑪仕革斯·俄霸律尼；外野手鄭鎧文。
味全龍球團表示：「感謝所有球員在過去球季的努力與貢獻，並祝福未來發展順利。球隊將持續強化陣容深度與競爭力，期盼在2026球季帶給球迷更佳的主場體驗與球隊表現。」
