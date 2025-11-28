快訊

MAMA所有藝人全換一身黑！朴寶劍帶頭哀悼香港大火

台肥發布重訊 吳音寧婉拒擔任董事

香港大火慘案…三個「人數」資料遭關切 數字恐重疊

黑豹旗／曾睿豪、汪昆峰聯手壓制 台東體中重返4強

中央社／ 新北28日電
2025年第13屆黑豹旗全國高中棒球大賽持續展開，台東體中28日8強戰與大溪高中交手，東體左投曾睿豪（圖）先發5局好投壓制對手打線，助隊以1比0搶勝，成功晉級4強。中央社
2025年第13屆黑豹旗全國高中棒球大賽持續展開，台東體中28日8強戰與大溪高中交手，東體左投曾睿豪（圖）先發5局好投壓制對手打線，助隊以1比0搶勝，成功晉級4強。中央社

黑豹旗青棒賽台東體中今天8強與大溪高中交手，東體左投曾睿豪一夫當關先發5局，汪昆峰後援2局穩守，合力壓制大溪打線，助隊以1比0搶勝、睽違4年再闖黑豹旗4強。

黑豹旗青棒賽台東體中左投曾睿豪展現王牌架勢，今天總計用98球投5局，被敲出3支安打，投出5次三振、5次四死球保送，無失分，奪下勝投；汪昆峰後援投2局，僅被敲出1支安打，投出4次三振、1次四壞保送，兩人聯手讓大溪1分未得。

大溪今天派出兩任投手都是今年U18世界盃棒球賽國手，林珺希先發投3局，賴謙凡後援登板，5局上有狀況，1人出局後被李彥霆敲出三壘打、再被張硯程敲安失分，賴謙凡後援4局投出7次三振，失掉1分責失分、承擔敗投。

2025年第13屆黑豹旗全國高中棒球大賽台東體中（圖）28日在8強戰以1比0擊敗大溪高中，繼2021年後、睽違4年再度闖入黑豹旗4強。中央社
2025年第13屆黑豹旗全國高中棒球大賽台東體中（圖）28日在8強戰以1比0擊敗大溪高中，繼2021年後、睽違4年再度闖入黑豹旗4強。中央社

台東體中繼2021年後重返黑豹旗4強，總教練陳峰岳表示，今天本來就設定要讓最穩定、最有壓制力的曾睿豪先發，他也拿出一夫當關的好表現，汪昆峰後援凍結比數、投手群表現很好。

台東體中4強將與羅東高工交手，陳峰岳表示，羅東高工也是近幾年竄起來的球隊，但棒球比賽還是要看球員臨場反應，4強賽仍會戰戰兢兢面對。

黑豹旗 棒球

延伸閱讀

黑豹旗／右撇子林頡廷為增優勢練左投 偶像是林維恩

黑豹旗／羅東高工闖4強寫隊史紀錄 教頭感動落淚

黑豹旗／黃柏凱從苗栗到高苑拚機會 單場2關鍵阻殺

黑豹旗／高一胡冠威展大將之風 平鎮扣倒彰藝闖4強

相關新聞

中職／龍隊亮牌！王維中、郭嚴文、宋文華都不在60人名單

味全龍球團今日公布60人契約保留名單，名單外球員共計13人，扣除旅外自由球員的徐若熙、引退的林智勝，剩餘11人最受矚目的...

中職／王維中下一步已有其他球隊探詢 與龍隊保持溝通

中職各隊今天繳交60人契約保留名單，味全龍隊「龍王」王維中被放在名單之外，對於下一步，經紀公司證實已有球隊探尋，目前王維...

中職／徐基麟財務、紀律問題放名單外警惕 兄弟簽回人選再評估

中信兄弟隊今天公布60人契約保留名單，共有12名選手未列入，球團表示，其中仍會有再簽回選手，而徐基麟因個人財務、生活紀律...

中職／徐基麟被放名單外還有一年約 兄弟球團開放接觸

中信兄弟隊今天公布60人契約保留球員名單後，名單外的人選受到熱議，其中徐基麟因個人財物、紀律問題未被保留，兄弟球團也進一...

中職／桃猿10人未列60人名單 曾仁和、蔡鎮宇確定戰力外

中華職棒各球團60人契約保留名單提交至今天截止，樂天桃猿隊共有10人被放在名單外，扣除今年宣告成為自由球員的黃子鵬，剩餘...

中職／6隊非契約保留名單看這裡 悍將放入17人聯盟最多

中華職棒今天公布6球團60人保留名單，扣除自由球員、引退球員後，富邦悍將隊一口氣將16人放在非契約保留球員名單中最多，中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。