黑豹旗／曾睿豪、汪昆峰聯手壓制 台東體中重返4強

黑豹旗青棒賽台東體中今天8強與大溪高中交手，東體左投曾睿豪一夫當關先發5局，汪昆峰後援2局穩守，合力壓制大溪打線，助隊以1比0搶勝、睽違4年再闖黑豹旗4強。

黑豹旗青棒賽台東體中左投曾睿豪展現王牌架勢，今天總計用98球投5局，被敲出3支安打，投出5次三振、5次四死球保送，無失分，奪下勝投；汪昆峰後援投2局，僅被敲出1支安打，投出4次三振、1次四壞保送，兩人聯手讓大溪1分未得。

大溪今天派出兩任投手都是今年U18世界盃棒球賽國手，林珺希先發投3局，賴謙凡後援登板，5局上有狀況，1人出局後被李彥霆敲出三壘打、再被張硯程敲安失分，賴謙凡後援4局投出7次三振，失掉1分責失分、承擔敗投。

台東體中繼2021年後重返黑豹旗4強，總教練陳峰岳表示，今天本來就設定要讓最穩定、最有壓制力的曾睿豪先發，他也拿出一夫當關的好表現，汪昆峰後援凍結比數、投手群表現很好。

台東體中4強將與羅東高工交手，陳峰岳表示，羅東高工也是近幾年竄起來的球隊，但棒球比賽還是要看球員臨場反應，4強賽仍會戰戰兢兢面對。