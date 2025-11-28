聽新聞
中職／桃猿10人未列60人名單 曾仁和、蔡鎮宇確定戰力外
中華職棒各球團60人契約保留名單提交至今天截止，樂天桃猿隊共有10人被放在名單外，扣除今年宣告成為自由球員的黃子鵬，剩餘9人包含先前在個人社群提前「揭牌」的馮健庭，以及先前傳聞的曾仁和、蔡鎮宇。
猿隊今日向中職聯盟繳交60人契約保留名單，投手黃偉晟、曾仁和、劉昱言、賴知頎、温展樂、楊彬以及野手蔡鎮宇、馮健庭、吳桀睿，一共9人未被列入名單；桃猿球團表示，其中預計簽回1至2人。
具有大聯盟資歷的曾仁和2021年投入中職選秀，在第三輪被樂天桃猿隊選中，隔年雖然陸續遇到傷勢出賽11場，但仍繳出7勝2敗、防禦率2.48的不俗成績，然而接下來表現逐年下滑，2024年更因右肘韌帶撕裂整季報銷，今年一軍9場出賽防禦率是10.00。
蔡鎮宇在2020年選秀加入猿隊，場上拚勁以及在休息室能夠帶動球隊的氣氛受到重視，2023年季後就未能進入60人名單，直到隔年通過測試才重返猿隊，今年季後又再次被放在名單外。
