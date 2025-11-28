黑豹旗／右撇子林頡廷為增優勢練左投 偶像是林維恩

黑豹旗青棒賽羅東高工高一左投林頡廷中繼3局穩守，助隊擊敗美和中學、晉級4強；林頡廷是右撇子，在爸爸刻意栽培下從小採左投左打增優勢，對變化球有自信，偶像是同為左投的旅美球員林維恩。

黑豹旗青棒賽羅東高工今天與美和中學8強賽交手，羅東高一左投林頡廷2局上1人出局、壘上有人時接替登板，穩守不失分，直到4局失掉1分，但沒有擴大失分危機，總計投3局失1分、拿下勝投，也被總教練何昱德點名是關鍵。

何昱德表示，林頡廷今天做得好的部分是大膽與打者對決，不會有太多的壞球、避免保送，勇於攻擊好球帶，隊友守備也很幫忙。

林頡廷表示，接手中繼想法就是把教練交代的工作做好，面對危機要更冷靜，除了左投優勢，對於自己的變化球也很有自信，變化球種有曲球、滑球、變速球，只要控球可以控的好，相信打者應該不好攻擊。

林頡廷目前最有自信的是滑球，他透露，國中時期就有投，只是投得不好，升上高中後教練幫忙調整，讓滑球速度更快、變化幅度更大，而直球球速目前最快可達130公里。

林頡廷從幼稚園開始接觸棒球，但他透露，其實自己是右撇子，只是爸爸覺得左手比較有優勢，從他接觸棒球開始就是用左投、左投，為了培養他成為左投，小時候還特別去日本買了右手手套，除了打棒球之外，日常生活、打籃球、打羽球都是用右手。

林頡廷的偶像是旅美運動家隊左投林維恩，欣賞林維恩的抗壓性，場上展現自信，投球也很有威力。