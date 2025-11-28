快訊

濱崎步上海演唱會前夕被迫中止 舞台已搭上午才通知

核三最快2027重啟 卓榮泰：若安全無虞「可考慮往這時程規劃」

輔助駕駛惹禍？國一楊梅休息站又撞了 他自撞護欄波及5車釀3人傷

黑豹旗／右撇子林頡廷為增優勢練左投 偶像是林維恩

中央社／ 新北28日電
黑豹旗青棒賽羅東高工高一左投林頡廷（圖）中繼3局穩守，28日助隊擊敗美和中學、晉級4強；林頡廷是右撇子，在爸爸刻意栽培下從小採左投左打增加優勢。中央社
黑豹旗青棒賽羅東高工高一左投林頡廷（圖）中繼3局穩守，28日助隊擊敗美和中學、晉級4強；林頡廷是右撇子，在爸爸刻意栽培下從小採左投左打增加優勢。中央社

黑豹旗青棒賽羅東高工高一左投林頡廷中繼3局穩守，助隊擊敗美和中學、晉級4強；林頡廷是右撇子，在爸爸刻意栽培下從小採左投左打增優勢，對變化球有自信，偶像是同為左投的旅美球員林維恩

黑豹旗青棒賽羅東高工今天與美和中學8強賽交手，羅東高一左投林頡廷2局上1人出局、壘上有人時接替登板，穩守不失分，直到4局失掉1分，但沒有擴大失分危機，總計投3局失1分、拿下勝投，也被總教練何昱德點名是關鍵。

何昱德表示，林頡廷今天做得好的部分是大膽與打者對決，不會有太多的壞球、避免保送，勇於攻擊好球帶，隊友守備也很幫忙。

林頡廷表示，接手中繼想法就是把教練交代的工作做好，面對危機要更冷靜，除了左投優勢，對於自己的變化球也很有自信，變化球種有曲球、滑球、變速球，只要控球可以控的好，相信打者應該不好攻擊。

林頡廷目前最有自信的是滑球，他透露，國中時期就有投，只是投得不好，升上高中後教練幫忙調整，讓滑球速度更快、變化幅度更大，而直球球速目前最快可達130公里。

林頡廷從幼稚園開始接觸棒球，但他透露，其實自己是右撇子，只是爸爸覺得左手比較有優勢，從他接觸棒球開始就是用左投、左投，為了培養他成為左投，小時候還特別去日本買了右手手套，除了打棒球之外，日常生活、打籃球、打羽球都是用右手。

林頡廷的偶像是旅美運動家隊左投林維恩，欣賞林維恩的抗壓性，場上展現自信，投球也很有威力。

林維恩 棒球 黑豹旗

延伸閱讀

黑豹旗／黃柏凱從苗栗到高苑拚機會 單場2關鍵阻殺

黑豹旗／許書誠U18磨練扛壓力敲致勝安 率高苑晉4強

黑豹旗／高一胡冠威展大將之風 平鎮扣倒彰藝闖4強

黑豹旗／東體曾睿豪展王牌風範 特殊變速球成武器

相關新聞

中職／悍將公布7人確定不續約 江少慶仍是戰力內名單

中華職棒各隊今天將繳交60人契約保留名單，富邦悍將隊上午先亮牌，戰力外名單共17人，其中7人確定不續約，另外10人扣掉引...

中職／悍將續留江少慶洽談新約 王勝偉明年續當球員傳承經驗

富邦悍將隊今天公布60人契約保留名單，共17人未能列入，其中7人確定不續約、9人持續洽談續約，林哲瑄則是引退，備受矚目的...

中職／林益全out、賴鴻誠in！「興農戰士」僅剩最後一人

富邦悍將隊公布60人契約保留名單，本季回鍋的左投賴鴻誠仍在陣中，在統一獅隊日前已確定分手林益全的情況下，他是目前全聯盟僅...

中職／軟銀搶徐若熙開價2億佔上風 美職等簽約金重置仍居劣勢

味全龍隊投手徐若熙今年球季結束後行使旅外自由球員權利，吸引美日職棒球隊爭取，道奇隊在競爭行列中處於需要等待簽約金重置日的...

中職／桃猿含黃子鵬10人未列保留名單 曾仁和、蔡鎮宇入列

中華職棒各球團60人契約保留名單提交至今天截止，樂天桃猿隊共有10人被放在名單外，扣除今年宣告成為自由球員的黃子鵬，剩餘...

黑豹旗／右撇子林頡廷為增優勢練左投 偶像是林維恩

黑豹旗青棒賽羅東高工高一左投林頡廷中繼3局穩守，助隊擊敗美和中學、晉級4強；林頡廷是右撇子，在爸爸刻意栽培下從小採左投左...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。