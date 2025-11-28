黑豹旗／羅東高工闖4強寫隊史紀錄 教頭感動落淚

黑豹旗青棒賽羅東高工今天以4比2擊敗美和中學、晉級4強，再寫隊史全國賽最佳成績，總教練何昱德感動落淚，稱讚球員表現超預期，轉木棒組6年打出成績，盼對球隊招生有幫助。

黑豹旗青棒賽8強賽羅東高工與美和中學交手，美和1局上先馳得點，羅東高工2局下有攻勢，2人出局後靠著保送，安打、保送，並抓準美和守備失誤機會一口氣跑回2分、超前比數，張宇翔再補上安打，送回團隊第3分。

美和4局上追回1分，不料4局下羅東高工靠著保送、盜壘、廖佑賢安打，再添1分保險分、順利搶下比賽勝利。

羅東高工中繼投手林頡廷中繼3局，被敲出3支安打，投出3次四壞保送、2次三振，失掉1分責失分、拿下勝投。

羅東高工轉型木棒組球隊第6年，本屆黑豹旗闖進4強，是目前為止球隊在全國賽最佳成績，賽後總教練何昱德也感動落淚。

何昱德表示，球隊在林燈文教公益基金會的資助下，其實不缺資源，但過去缺乏成績，會讓有些家長、球員卻步，目前球隊40名球員中，有10名是宜蘭在地球員，相信慢慢打出成績後，對招生會很有幫助，也能留住縣內的好手。

何昱德表示，今天可以拿下勝利是球員的實力，教練的工作就是適時鼓勵他們，也有提醒球員，比賽越到後面、強度越高，要隨時做好準備。