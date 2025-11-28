中職／雄鷹60人名單9人未入列 5不續約+4再評估

快訊

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中華職棒台鋼雄鷹隊提交60人契約保留名單。圖／台鋼雄鷹球團提供
中華職棒各球團提交60人契約保留名單今天截止，台鋼雄鷹隊宣布9人未列入名單，先前已公布張喜凱、曾品洋、楊達翔、孫易伸、巴奇達魯．妮卡兒不續約，陳暐皓、陳重光、郭俞延、洪瑋漢則會進行下一階段評估。

台鋼雄鷹球團表示，今日完成提交60人契約保留名單，另有9人未在保留名單內，分別為張喜凱、陳暐皓、曾品洋、陳重光、郭俞延、楊達翔、孫易伸、洪瑋漢、巴奇達魯 妮卡兒。除了先前已公布5名不續約名單，其他4名選手，球團後續將進行下一階段評估後決定是否洽談2026年賽季合約。

其中郭俞延今年曾因經紀人推薦下接觸德州撲克手遊，遭到聯盟及球團懲處，不過這次未列入保留名單中，雄鷹球團指出主要仍是戰力考量。

台鋼雄鷹 張喜凱 中華職棒

