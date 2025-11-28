中職／雄鷹60人名單9人未入列 5不續約+4再評估
中華職棒各球團提交60人契約保留名單今天截止，台鋼雄鷹隊宣布9人未列入名單，先前已公布張喜凱、曾品洋、楊達翔、孫易伸、巴奇達魯．妮卡兒不續約，陳暐皓、陳重光、郭俞延、洪瑋漢則會進行下一階段評估。
台鋼雄鷹球團表示，今日完成提交60人契約保留名單，另有9人未在保留名單內，分別為張喜凱、陳暐皓、曾品洋、陳重光、郭俞延、楊達翔、孫易伸、洪瑋漢、巴奇達魯 妮卡兒。除了先前已公布5名不續約名單，其他4名選手，球團後續將進行下一階段評估後決定是否洽談2026年賽季合約。
其中郭俞延今年曾因經紀人推薦下接觸德州撲克手遊，遭到聯盟及球團懲處，不過這次未列入保留名單中，雄鷹球團指出主要仍是戰力考量。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言