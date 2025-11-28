日職／ 確定第11季續留樂天金鷲 宋家豪：以萬全狀態迎接新球季
日本職棒樂天金鷲隊今天宣布與台灣投手宋家豪續約，宋家豪從2016年起加入金鷲隊，明年球季將是他日職第11個賽季。
現年33歲的宋家豪在2015年在中華職棒選秀會，獲得統一獅隊第2指名，但最終沒有達成簽約共識，而是以育成選手身分加入樂天金鷲。
宋家豪2017年登上一軍，2018年成為牛棚大將，出賽40場，防禦率1.73。隨後幾年宋家豪都擔任牛棚要角，2023年完成日職100中繼里程碑，台灣史上第一人。不過宋家豪本季因季前接受右膝外側半月板縫合手術，球季尾聲才復出，只出賽10場，防禦率3.72。
宋家豪透過樂天球團發表感性言論：「明年就是我加入樂天金鷲的第11年。我自己和家人都很喜歡東北、喜歡仙台，能一直受到這座城市的溫暖接納，我真的由衷感謝。明年最重要的就是保持健康，以萬全的宋家豪狀態迎接新球季。我會繼續為球隊全力奮戰，也請大家明年多多指教。」
