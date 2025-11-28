中職／悍將續留江少慶洽談新約 王勝偉明年續當球員傳承經驗
富邦悍將隊今天公布60人契約保留名單，共17人未能列入，其中7人確定不續約、9人持續洽談續約，林哲瑄則是引退，備受矚目的江少慶仍在戰力內，老將王勝偉也仍在陣中，球團也針對兩人狀況說明原因。
江少慶2021年以狀元之姿加入悍將，簽下總額6120萬元的4.5年合約在今年到期，合約年限內共為悍將出賽50場皆為先發，貢獻13勝22敗、防禦率3.68，共投271.1局，未能兌現合約效益，因此外界高度關注是否會被移出保留名單。
悍將今天公布戰力外名單，並無江少慶，在今年因胸大肌傷勢復健空白整季後，尋求明年為悍將貢獻戰力。
悍將球團表示，江少慶本季因傷缺陣，未能參與比賽，目前持續復健中，因此球團將其列入契約保留名單，並就新約內容持續洽談中。
至於老將王勝偉，悍將球團回應，球團肯定王勝偉作為選手一貫展現的高度自律與場上的全力拚戰精神，也重視他在經驗傳承方面的重要價值。王勝偉將在明年球季續以球員身分續戰，並持續協助年輕球員的成長。
