中職／林益全out、賴鴻誠in！「興農戰士」僅剩最後一人
富邦悍將隊公布60人契約保留名單，本季回鍋的左投賴鴻誠仍在陣中，在統一獅隊日前已確定分手林益全的情況下，他是目前全聯盟僅剩唯一穿過興農牛隊球衣的選手。
興農牛在2012年球季結束後走入歷史，球隊離開中職舞台已經13年，至今年球季仍以選手身分奮戰的昔日牛將只剩林益全、賴鴻誠。
兩位「最後的興農戰士」命運大不同，林益全本季在一軍留下0出賽，球季結束後遭到獅隊通知釋出，正評估是否轉往中國棒球城市聯賽（CPB）發展；反觀賴鴻誠本季一軍出賽27場、21.2局，防禦率2.49，獲得悍將保留在60人名單內，成為最後的興農血脈延續者。
賴鴻誠為興農牛2010年選秀第二輪選進，累積14年一軍生涯，其中3年在樂天桃猿、1年在台鋼雄鷹隊度過，其餘10年都在悍將（含前身）陣中，生涯567場出賽排名史上投手第3多，僅次於高建三（636場）、陳禹勳（607場），獅隊老將王鏡銘566場排在第4。
