中職／悍將公布7人確定不續約 江少慶仍是戰力內名單

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊投手江少慶。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊投手江少慶。記者季相儒／攝影

中華職棒各隊今天將繳交60人契約保留名單，富邦悍將隊上午先亮牌，戰力外名單共17人，其中7人確定不續約，另外10人扣掉引退的林哲瑄，其餘9人球團將會洽談續約。備受矚目的江少慶，確定留在悍將陣中。

悍將球團今天向中職聯盟提交契約保留球員名單共60人，另有17人未在保留名單之中，其中7位球員確定不予續約，包括投手3人賴智垣、陳韋霖、林育辰、捕手3人楊皓然、姚冠瑋、魏全、內野手1人黃兆維，悍將球團感謝每位球員過去的貢獻，致上最深的祝福，並盼有更好的個人生涯發展。

富邦悍將隊公布不在契約保留名單內的17人，其中7人確定不續約。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊公布不在契約保留名單內的17人，其中7人確定不續約。圖／富邦悍將隊提供

未在保留名單內的球員包含確定轉任教練的林哲瑄，以及另外9位球員，分為潘奕誠、黃子宸、藍愷青、黃英奇、歐書誠、陳聖文、李祐賢、郭泰呈、盧柏華，悍將球團持續與這9位球員洽談續約事宜，同時也會依據各隊公布的保留名單外球員，進行整體評估，作為明年度戰力補強的參考方向。

江少慶2021年以狀元之姿加入悍將，簽下總額6120萬元的4.5年合約在今年到期，合約年限內共為悍將出賽50場皆為先發，貢獻13勝22敗、防禦率3.68，共投271.1局，未能兌現合約效益，因此外界高度關注是否會被移出保留名單。

悍將今天公布戰力外名單，並無江少慶，在今年因胸大肌傷勢復健空白整季後，尋求明年為悍將貢獻戰力。

江少慶 林哲瑄 中華職棒

