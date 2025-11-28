棒球／12強電影《絕勝》選角引熱議！ 網吐槽：像全民大悶鍋

世界棒球12強賽電影《絕勝》昨天公布演員名單，演員穿上中華隊球衣的圖片曝光後，引發網友熱議，多數網友認為不像，還有人吐槽：「怎麼有點像《全民大悶鍋》？」

演員宋柏緯將飾演「台灣隊長」陳傑憲，陳泰河演左投林昱珉、胡智強演左投陳柏清、張庭瑚演捕手林家正。

演員們穿上中華隊球衣的照片曝光後，掀起各大社群平台熱議，網友紛紛吐槽，「破壞大家對12強的美好回憶」、「看起來像喜劇片」、「光看定裝照就超尬」、「怎麼有點像全民大悶鍋哈哈」、「為何不找曹佑寧（前棒球國手，現演員）」。

不過也有少部分網友稱讚，「玉米（林昱珉）的包手有還原」、「陳傑憲蠻像的啊」、「右邊兩個有像吧（陳傑憲、林昱珉）」。