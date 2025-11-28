快訊

棒球／12強電影《絕勝》選角引熱議！網吐槽：像全民大悶鍋

東京羽田機場二航廈廁所大規模故障 7成馬桶無法沖水

女掀衣「露頭燈」惡搞好市多黑五 1男1女到案稱：臨時起意

聽新聞
0:00 / 0:00

棒球／12強電影《絕勝》選角引熱議！ 網吐槽：像全民大悶鍋

聯合新聞網／ 綜合報導
左起，演員胡智強飾演陳柏清、張庭瑚（林家正）、宋柏緯（陳傑憲）、陳泰河（林昱珉）。 中央社
左起，演員胡智強飾演陳柏清、張庭瑚（林家正）、宋柏緯（陳傑憲）、陳泰河（林昱珉）。 中央社

世界棒球12強賽電影《絕勝》昨天公布演員名單，演員穿上中華隊球衣的圖片曝光後，引發網友熱議，多數網友認為不像，還有人吐槽：「怎麼有點像《全民大悶鍋》？」

演員宋柏緯將飾演「台灣隊長」陳傑憲，陳泰河演左投林昱珉、胡智強演左投陳柏清、張庭瑚演捕手林家正

演員們穿上中華隊球衣的照片曝光後，掀起各大社群平台熱議，網友紛紛吐槽，「破壞大家對12強的美好回憶」、「看起來像喜劇片」、「光看定裝照就超尬」、「怎麼有點像全民大悶鍋哈哈」、「為何不找曹佑寧（前棒球國手，現演員）」。

不過也有少部分網友稱讚，「玉米（林昱珉）的包手有還原」、「陳傑憲蠻像的啊」、「右邊兩個有像吧（陳傑憲、林昱珉）」。

世界棒球12強 陳傑憲 林昱珉 陳柏清 林家正

相關新聞

中職／軟銀搶徐若熙開價2億佔上風 美職等簽約金重置仍居劣勢

味全龍隊投手徐若熙今年球季結束後行使旅外自由球員權利，吸引美日職棒球隊爭取，道奇隊在競爭行列中處於需要等待簽約金重置日的...

棒球／12強電影《絕勝》選角引熱議！ 網吐槽：像全民大悶鍋

世界棒球12強賽電影《絕勝》昨天公布演員名單，演員穿上中華隊球衣的圖片曝光後，引發網友熱議，多數網友認為不像，還有人吐槽：「怎麼有點像《全民大悶鍋》？」 演員宋柏緯將飾演「台灣隊長」陳傑憲，陳泰

中職／王維中未在60人名單機率高 龍隊強調仍在評估未定案

中華職棒各隊向聯盟提交60人保留名單，明天將是最後截止日，味全龍隊左投王維中是否被球團納入值得觀察，外傳他未在名單內、甚...

中職／赴民和國中棒球隊送簽名球打氣 梁家榮：受傷是變強的過程

嘉義縣民和國中棒球隊8月從高雄返嘉途中發生國道車禍，多名球員受傷。昨天傍晚中華職棒球星梁家榮與嘉市議員郭定緯親赴嘉義如康...

棒球／徐翔聖與林冠臣對決印象深 新賽季體能加強成課題

旅日東京養樂多燕子隊投手徐翔聖今天到黑豹旗替鶯歌工商學弟加油，回顧今年賽季，點出與林冠臣對決打席印象深，也明顯感受到體能...

黑豹旗／黃柏凱從苗栗到高苑拚機會 單場2關鍵阻殺

黑豹旗青棒賽高苑工商捕手黃柏凱今天展現自信阻殺能力，單場2次阻殺也是關鍵，助隊以2比1擊敗鶯歌工商；黃柏凱從苗栗到高雄打...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。