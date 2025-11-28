中職／徐若熙爭奪戰軟銀佔上風 美職可等待簽約金重置仍居劣勢

味全龍隊投手徐若熙今年球季結束後行使旅外自由球員權利，吸引美日職棒球隊爭取，道奇隊在競爭行列中處於需要等待簽約金重置日的劣勢，目前傳出軟銀隊積極展現誠意下，有望成為徐若熙新球季效力的隊伍。

目前美日職棒最積極爭取徐若熙的正是軟銀隊，但也一直將道奇隊視為潛在對手，傳出道奇隊有意為徐若熙開出高價合約，但受限台美入札規範，需要等到明年1月中才能啟用新的國際球員簽約金報價。

中職在2019年曾與美國職棒簽署協議訂立轉隊（入札）規範，中職球員可在每年11月1日至12月5日提出入札申請，由大聯盟辦公室轉告各球團，隔日起30天內可進行談約。

不過2023年此規範進行修改，中職球員改為每年11月1日至12月15日可提出入札申請，而大聯盟轉告各球團後，也延長為隔日起45天內可進行談約。

大聯盟國際球員簽約金重置日為隔年的1月15日，而道奇隊今年國際球員簽約金剩下額度約46萬美元（台幣1450萬元），若徐若熙根據新規範等到12月中再提出入札，道奇隊就可「滿血回歸」，並透過交易等方式提出匹配軟銀隊的合約。

然而軟銀隊對於爭取徐若熙態度積極，不僅邀請他前往日本參觀球隊基地，並安排軟銀球團會長王貞治一同聚餐，日前日本媒體報導，軟銀隊開出3年、10億日圓（約新台幣2億元）合約爭取徐若熙。

據了解，軟銀隊開出的合約條件比日媒報導更為豐厚，希望提前打退其他日職球隊潛在競爭者，也有著在美職球隊開價前就搶下這位台灣近年代表性本土投手之一的想法。