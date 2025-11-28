聽新聞
赴民和國中棒球隊送簽名球打氣 中職球星梁家榮：受傷是變強的過程
嘉義縣民和國中棒球隊8月從高雄返嘉途中發生國道車禍，多名球員受傷。昨天傍晚中華職棒球星梁家榮與嘉市議員郭定緯親赴嘉義如康物理治療所，探視隊員，關心復健進度鼓勵，希望孩子最需要力量的時刻，帶來實質支持。
梁家榮從台北南下，以自身經歷勉勵孩子走過低潮。他表示，自己去年也因傷開刀，一度陷入低谷，靠著努力與團隊支持重新站起。他說，「受傷不是終點，而是變強的過程。跌倒後再站起來的那天，你會比今天更強。」他送上親筆簽名球，祝福孩子們帶著勇氣重返球場。
探視過程中，有球員問，「如果以後不能打棒球，還能做什麼？」郭定緯分享自己曾是少棒選手，受傷後努力讀書，最終成為民意代表，以不同方式支持棒球。他現任嘉市棒球委員會副主委，強調「對棒球熱愛不會因離開球場改變」。
受傷球員在如康物理治療所接受治療2個月，復原情形良好，部分孩子已能重新訓練。這段復健能順利進行，關鍵在院長林曜男及團隊主動提供免費治療。林院長長期協助運動員復健，他表示，受傷不只影響身體，也衝擊心理與生涯，用專業陪伴孩子重新建立信心。
民和國中李姓老師指出，部分隊員家庭經濟不佳，家長無法常陪同復健，他親自帶孩子往返嘉市。他說，看到孩子恢復進步「非常感動」，感謝治療團隊成為孩子「生命中的貴人」。
郭定緯說，很欣慰促成跨界合作，看到孩子進步、社會善意匯聚，更堅信陪伴的力量。他說，這次探視不只是關心，更代表陪伴，「希望孩子們早日完全康復，再次踏上他們最熱愛的球場。」
在老師、治療師、球星與社會各界支持下，孩子們逐漸重拾信心。團隊期盼，這群少年球員能早日恢復，重返球場揮灑熱血，而這份善意也能持續在社會中傳遞。
