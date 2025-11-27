中職／王維中未在60人名單機率高 龍隊強調仍在評估未定案
中華職棒各隊向聯盟提交60人保留名單，明天將是最後截止日，味全龍隊左投王維中是否被球團納入值得觀察，外傳他未在名單內、甚至想要轉隊尋求機會，龍隊領隊丁仲緯強調未收到此事，雙方持續溝通，透過經紀公司討論合約新方案。
王維中在2020年9月加盟龍隊，簽下5年3個月合約，平均月薪約3.3萬美元，總值逼近208萬美元，當時創下中職合約總值最高紀錄；他在2021年3月14日初登一軍，最近5個球季出賽122場（55場先發），戰績15勝26敗26中繼1救援、防禦率3.64，整體表現不如球團預期。
中職各隊必須在11月30日前繳交60人名單，明天是最後一個工作日，也就是截止日；根據中職規章，在名單內的球員隔年減薪不得超過3成，除非經過本人同意，名單外的球員不受限制。
從王維中過去的表現看來，明天未被列進名單的機率應該不小，龍隊選擇再簽回，或是王維中自請戰力外、轉戰別隊都有可能。
王維中今年只出賽12場，其中4場先發，投出1勝3敗1中繼、防禦率6.53，不管出賽數、投30.1局、勝場、防禦率都創個人單季最差紀錄，季後前往美國自主訓練，一切就等未來動向確定，希望新球季重新振作。
有關王維中的相關傳聞，丁仲緯強調未收到他的經紀公司通知，明天向聯盟繳交名單前會最後確認，60人名單仍在評估，還未定案。
