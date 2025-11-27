快訊

雲林退休男阿布達比機場遭警帶走扣留杜拜 妻首度視訊揭狀況

棒球／徐翔聖與林冠臣對決印象深 新賽季體能加強成課題

中央社／ 新北27日電
旅日東京養樂多燕子隊投手徐翔聖（圖）27日到黑豹旗青棒賽觀戰，替鶯歌工商學弟加油，受訪時也回顧今年賽季。中央社
旅日東京養樂多燕子隊投手徐翔聖今天到黑豹旗替鶯歌工商學弟加油，回顧今年賽季，點出與林冠臣對決打席印象深，也明顯感受到體能上的加強是課題，放眼明年球季盼整季穩定出賽。

19歲投手徐翔聖透過日職育成球員選秀會加盟日職東京養樂多燕子隊，去年賽季二軍出賽2場，今年整季二軍有6場出賽紀錄，共投8.2局失掉6分（5分責失分），投出3次三振，戰績1敗，出賽防禦率5.19，二軍出賽最快球速投到約150公里。

徐翔聖休賽季回到台灣處理兵役問題，在等當兵的空檔，今天現身新莊棒球場觀看學弟鶯歌工商與高苑工商比賽。

徐翔聖自評今年球季表現沒有很理想，球季中有段時間沒有出賽，一度感覺投球機制跑掉，教練團給了很多建議和協助，季中慢慢找回好的感覺。

徐翔聖表示，整季下來覺得無論技術、體能上都需要加強，希望可以再突破，明顯感受到出賽完後身體的負擔會比較大，應該可以調整的更好。

被問起今年賽季是否有比較難忘的對決，他指出是二軍跟埼玉西武獅隊比賽，與西武隊中同樣來自台灣的好手林冠臣投打對決，兩人平時就會一起外出吃飯，剛好實戰遇到，兩好球之後被林冠臣打出三壘邊線滾地球、形成安打，林冠臣上壘後，兩人也有對視、互相笑一下。

徐翔聖表示，今年賽季有發現不足，季後透過訓練強化，明年目標希望可以投完整季，有更多的出賽局數，不要進傷兵名單、維持健康穩定出賽。

