中職／李多慧徵才月薪4萬元、福利滿滿 網：沒有薪水沒關係

韓國啦啦隊女神李多慧來台發展後，展開全方位發展，包含球場應援、廣告拍攝、電視節目，還有個人YouTube頻道經營。最近人力銀行出現一個新職缺「李多慧助理」，網友們紛紛表態想要報名。

李多慧團隊徵求全職助理和頻道執行企劃，工作內容包山包海，需負責YouTube影片的企劃、腳本、執行、拍攝、剪輯，掌握頻道風格與走向，根據趨勢規劃策略。

工作技能方面，具備基本韓文溝通能力者為佳，不過公司會配置口譯人員，因此不需精通。須熟悉剪輯軟體Final Cut Pro、修圖軟體Photoshop，還要會使用Sony系列相機、鏡頭、DJI穩定器等基本操作，會開車則是加分條件。

工作地點位於台北市萬華區，工作時間周一至周五上午10點至晚間7點，視拍攝狀況彈性調整。月薪則是4萬元以上，入職滿一年後可享年終獎金，依績效發1至3個月。福利部分，有每年一次、上限3萬元的機票補助和額外假期，生日當月還領1萬元禮金。入職滿半年後，可申請每年2萬元的服裝與配件補助金，供採購工作相關用品。

消息一出，許多網友紛紛直呼想報名，還有人開玩笑表示「沒有薪水沒關係」、「四萬是我給他們嗎」。不過也有網友理性分析，「對產業沒有興趣會很難做下去」、「雖然福利很多，但薪水不高」。

李多慧徵才內容。截圖自104人力銀行