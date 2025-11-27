中職／李珠珢和河智媛夢幻合體！ 網嗨喊：我全都要

富邦悍將韓籍啦啦隊女神李珠珢與樂天桃猿啦啦隊河智媛夢幻聯動！兩人一起代言韓國射擊手遊《Sudden Attack》，讓粉絲們相當興奮。

影片中兩人互瞪，河智媛帥氣地拿著球和手套，李珠珢則是拿球棒模樣相當可愛，兩人也為遊戲錄製專屬語音。

影片曝光後，網友們紛紛直呼，「太可愛了」、「珠珢可愛的聲音太暖了」、「兩位女神夢幻聯動」、「河大叔和珠珠寶貝我全都要」、「這兩人居然有交集」。

事實上，這不是兩人第一次合作。去年7月17日兩人共同登上Super Junior成員希澈的網路節目，當時兩人都還沒來台灣發展，就已經展現不錯的默契。