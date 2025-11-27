聽新聞
0:00 / 0:00
中職／李珠珢和河智媛夢幻合體！ 網嗨喊：我全都要
富邦悍將韓籍啦啦隊女神李珠珢與樂天桃猿啦啦隊河智媛夢幻聯動！兩人一起代言韓國射擊手遊《Sudden Attack》，讓粉絲們相當興奮。
影片中兩人互瞪，河智媛帥氣地拿著球和手套，李珠珢則是拿球棒模樣相當可愛，兩人也為遊戲錄製專屬語音。
影片曝光後，網友們紛紛直呼，「太可愛了」、「珠珢可愛的聲音太暖了」、「兩位女神夢幻聯動」、「河大叔和珠珠寶貝我全都要」、「這兩人居然有交集」。
事實上，這不是兩人第一次合作。去年7月17日兩人共同登上Super Junior成員希澈的網路節目，當時兩人都還沒來台灣發展，就已經展現不錯的默契。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言