黑豹旗／黃柏凱從苗栗到高苑拚機會 單場2關鍵阻殺

黑豹旗青棒賽高苑工商捕手黃柏凱今天展現自信阻殺能力，單場2次阻殺也是關鍵，助隊以2比1擊敗鶯歌工商；黃柏凱從苗栗到高雄打球，希望拚機會，總教練林樺慶稱讚他認真苦練。

高苑工商今天黑豹旗8強與鶯歌工商交手，高苑黃柏凱先發蹲捕、扛4棒，打擊上靠著觸身球保送上壘，守備有表現，單場2次阻殺成功、瓦解對手攻勢。

高苑總教練林樺慶表示，黃柏凱是很認真的捕手，常常利用時間加練，雖然國中不是很頂尖的球員，但有把握舞台發揮，也提到想要打倒前段班球員就要下功夫，「棒球只有一條路就是苦練。」

黃柏凱是國小、國中階段都在苗栗打球，國中教練剛好是高苑畢業校友，經過教練推薦到高苑打球，希望努力拚機會。

但黃柏凱的棒球路也不是一帆風順，高一在鋁棒組，高二因為受傷影響出賽，直到高三才成為主戰捕手，他坦言高一剛開始也曾想過要放棄，覺得跟不上人家，但家人給力量，支撐他繼續走棒球路。

黃柏凱在捕手方面最有自信的是臂力，自評高中階段對於場上的解讀能力、抓對手教練的暗號等都有進步。

黃柏凱此次黑豹旗攻守都有穩定表現，但前一場出賽也有意外插曲，擦棒球打中本壘後方鏡頭出現裂痕，他笑說當下不知道，是賽後管理才跟他說。