快訊

疑竊台積電機密轉赴英特爾！檢調今搜索羅唯仁住所 股票、不動產全扣押

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街買蜜餞 傳前往大直張忠謀家

有你要的嗎？好市多黑色購物周Day 5 蘋果這款產品也打折

黑豹旗／黃柏凱從苗栗到高苑拚機會 單場2關鍵阻殺

中央社／ 新北27日電
黑豹旗青棒賽高苑工商捕手黃柏凱（圖）27日展現自信阻殺能力，單場2次阻殺也是關鍵，助隊以2比1擊敗鶯歌工商、晉級4強。中央社
黑豹旗青棒賽高苑工商捕手黃柏凱（圖）27日展現自信阻殺能力，單場2次阻殺也是關鍵，助隊以2比1擊敗鶯歌工商、晉級4強。中央社

黑豹旗青棒賽高苑工商捕手黃柏凱今天展現自信阻殺能力，單場2次阻殺也是關鍵，助隊以2比1擊敗鶯歌工商；黃柏凱從苗栗到高雄打球，希望拚機會，總教練林樺慶稱讚他認真苦練。

高苑工商今天黑豹旗8強與鶯歌工商交手，高苑黃柏凱先發蹲捕、扛4棒，打擊上靠著觸身球保送上壘，守備有表現，單場2次阻殺成功、瓦解對手攻勢。

高苑總教練林樺慶表示，黃柏凱是很認真的捕手，常常利用時間加練，雖然國中不是很頂尖的球員，但有把握舞台發揮，也提到想要打倒前段班球員就要下功夫，「棒球只有一條路就是苦練。」

黃柏凱是國小、國中階段都在苗栗打球，國中教練剛好是高苑畢業校友，經過教練推薦到高苑打球，希望努力拚機會。

但黃柏凱的棒球路也不是一帆風順，高一在鋁棒組，高二因為受傷影響出賽，直到高三才成為主戰捕手，他坦言高一剛開始也曾想過要放棄，覺得跟不上人家，但家人給力量，支撐他繼續走棒球路。

黃柏凱在捕手方面最有自信的是臂力，自評高中階段對於場上的解讀能力、抓對手教練的暗號等都有進步。

黃柏凱此次黑豹旗攻守都有穩定表現，但前一場出賽也有意外插曲，擦棒球打中本壘後方鏡頭出現裂痕，他笑說當下不知道，是賽後管理才跟他說。

棒球 黑豹旗 高苑工商

延伸閱讀

黑豹旗／高一胡冠威展大將之風 平鎮扣倒彰藝闖4強

19名藝術家參展 北臺八縣市藝術家聯展首站在苗栗

地制法修正可新增副縣長 苗栗縣長：已有屬意人選

影／民進黨正式提名蘇巧慧、陳品安 參選新北與苗栗

相關新聞

中職／李多慧徵才月薪4萬元、福利滿滿 網：沒有薪水沒關係

韓國啦啦隊女神李多慧來台發展後，展開全方位發展，包含球場應援、廣告拍攝、電視節目，還有個人YouTube頻道經營。最近人力銀行出現一個新職缺「李多慧助理」，網友們紛紛表態想要報名。 李多慧團隊徵

黑豹旗／黃柏凱從苗栗到高苑拚機會 單場2關鍵阻殺

黑豹旗青棒賽高苑工商捕手黃柏凱今天展現自信阻殺能力，單場2次阻殺也是關鍵，助隊以2比1擊敗鶯歌工商；黃柏凱從苗栗到高雄打...

中職／李珠珢和河智媛夢幻合體！ 網嗨喊：我全都要

富邦悍將韓籍啦啦隊女神李珠珢與樂天桃猿啦啦隊河智媛夢幻聯動！兩人一起代言韓國射擊手遊《Sudden Attack》，讓粉絲們相當興奮。 影片中兩人互瞪，河智媛帥氣地拿著球和手套，李珠珢則是拿球棒

黑豹旗／許書誠U18磨練扛壓力敲致勝安 率高苑晉4強

黑豹旗青棒賽高苑工商靠著U18國手許書誠超前安打，率隊以2比1擊敗鶯歌工商、睽違6年再闖4強；總教練林樺慶稱讚許書誠，經...

日職／李承燁接受阿部邀請返日 斗山熊監督變成巨人打擊教練

日本職棒巨人隊今天正式宣布，南韓退役名將李承燁加入監督阿部慎之助的教練團，明年成為一軍打擊教練。

中職／中信兄弟路跑6位啦啦隊助陣！ 樂天「冠軍路跑」較便宜

中華職棒賽季已結束1個月，中信兄弟隊和樂天桃猿隊不約而同舉辦路跑活動，兄弟更派出4位本土啦啦隊及2位韓籍啦啦隊助陣。 兄弟今天公布路跑活動「RUN WITH THE BROTHERS」女孩出席名

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。