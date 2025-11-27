黑豹旗／許書誠U18磨練扛壓力敲致勝安 率高苑晉4強

黑豹旗青棒賽高苑工商靠著U18國手許書誠超前安打，率隊以2比1擊敗鶯歌工商、睽違6年再闖4強；總教練林樺慶稱讚許書誠，經過大賽磨練，心理素質、解讀比賽能力都明顯提升。

黑豹旗青棒賽高苑工商今天8強與鶯歌工商交手，鶯歌1局上靠著保送、滾地球、內野安打先馳得點，3局下高苑反攻，靠著接連安打、保送攻占滿壘，2人出局後許書誠關鍵安打，一棒2分、幫助球隊超前比數。

高苑後援投手陳昱勛投3.1局僅被敲出2支安打，投出2次三振、無失分，幫助球隊守住勝利、拿下勝投。

高苑總教練林樺慶表示，許書誠今天滿壘安打很關鍵，有把握機會，也稱讚許書誠打完U18世界盃後，明顯感受到進步很多，心理素質提升，關鍵時刻可以扛住壓力，解讀比賽能力也提升，相信這段經歷對他高中棒球生涯有加分作用。

許書誠表示，面對鶯歌的投手，第一個打席節奏掌握不好，3局關鍵打席，雖然已經2人出局，但抓直球打、想要的位置來就積極攻擊，剛好有掌握到。

許書誠提到，有了世界盃大賽磨練，以前面對場上狀況容易慌，現在可以很快地調整回來，自評目前在游擊守備上專注度和第一拍的啟動都還需再加強，目標仍是畢業挑戰旅外。