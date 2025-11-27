聽新聞
0:00 / 0:00
黑豹旗／許書誠U18磨練扛壓力敲致勝安 率高苑晉4強
黑豹旗青棒賽高苑工商靠著U18國手許書誠超前安打，率隊以2比1擊敗鶯歌工商、睽違6年再闖4強；總教練林樺慶稱讚許書誠，經過大賽磨練，心理素質、解讀比賽能力都明顯提升。
黑豹旗青棒賽高苑工商今天8強與鶯歌工商交手，鶯歌1局上靠著保送、滾地球、內野安打先馳得點，3局下高苑反攻，靠著接連安打、保送攻占滿壘，2人出局後許書誠關鍵安打，一棒2分、幫助球隊超前比數。
高苑後援投手陳昱勛投3.1局僅被敲出2支安打，投出2次三振、無失分，幫助球隊守住勝利、拿下勝投。
高苑總教練林樺慶表示，許書誠今天滿壘安打很關鍵，有把握機會，也稱讚許書誠打完U18世界盃後，明顯感受到進步很多，心理素質提升，關鍵時刻可以扛住壓力，解讀比賽能力也提升，相信這段經歷對他高中棒球生涯有加分作用。
許書誠表示，面對鶯歌的投手，第一個打席節奏掌握不好，3局關鍵打席，雖然已經2人出局，但抓直球打、想要的位置來就積極攻擊，剛好有掌握到。
許書誠提到，有了世界盃大賽磨練，以前面對場上狀況容易慌，現在可以很快地調整回來，自評目前在游擊守備上專注度和第一拍的啟動都還需再加強，目標仍是畢業挑戰旅外。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言