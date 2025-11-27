日職／李承燁接受阿部邀請返日 斗山熊監督變成巨人打擊教練

日本

職棒巨人隊今天正式宣布，南韓退役名將李承燁加入監督阿部慎之助的教練團，明年成為一軍打擊教練。

李承燁最近在巨人秋訓擔任客座教練，阿部邀請他明年續留，李承燁經過思考後決定接下重任，以教練身分重返老東家。

李承燁擁有「國民打者」封號，日、韓職棒生涯長達23年，合計揮出626支全壘打，包括日職8年159轟紀錄，2006到2010年期間效力巨人剛好100轟，最近3年擔任南韓職棒斗山熊隊監督。

巨人本季戰績70勝4和69敗在中央聯盟排名第3，團隊打擊率2成50位居榜首，96支全壘打只落後橫濱隊的110轟，兩隊在季後賽首輪交手，巨人2連敗遭淘汰。