中職／中信兄弟路跑6位啦啦隊助陣！ 樂天「冠軍路跑」較便宜
中華職棒賽季已結束1個月，中信兄弟隊和樂天桃猿隊不約而同舉辦路跑活動，兄弟更派出4位本土啦啦隊及2位韓籍啦啦隊助陣。
兄弟今天公布路跑活動「RUN WITH THE BROTHERS」女孩出席名單，包含韓籍成員金渡兒、JJUBI，還有本土成員短今、妮可、曼容、汶汶。女孩們不只會帶參加者做熱身操，還會在賽道現場為跑者加油應援！
活動1月31日在台北大佳河濱公園舉辦，報名時間11月21日至12月15日，額滿為止，費用1500元。
桃猿也宣布辦「樂天棒球冠軍路跑」，2月7日在桃園青埔運動公園壘球場舉辦，報名時間為11月27日至12月15日，額滿為止，費用1000元。活動當天將有樂天女孩及猿氣小子熱舞開跳，但樂天女孩名單尚未公布。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言