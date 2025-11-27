黑豹旗／高一胡冠威展大將之風 平鎮扣倒彰藝闖4強

快訊

中央社／ 新北27日電
黑豹旗青棒賽平鎮高中27日在8強戰面對彰藝高中，以10比0提前「扣倒」對手，完成連13屆打進4強紀錄；年僅高一的左投胡冠威（中）3局無失分、飆出4次三振，表現亮眼。主辦單位提供 中央社
黑豹旗青棒賽平鎮高中今天在8強戰以10比0「扣倒」彰藝高中，締造連13屆打進4強；其中，年僅高一左投胡冠威先發3局無失分，讓總教練吳柏宏稱讚有大將之風。

尋求隊史第8座黑豹旗青棒賽冠軍的平鎮，今天在8強戰與彰藝正面交鋒，在先發左投胡冠威繳出3局無失分、飆出4次三振的帶領下，搭配曾乙喆頻頻在關鍵時刻建功，並把握住對手守備不穩定機會，最後劉桓宇敲出終結比賽安打，讓平鎮在5局以10比0提前「扣倒」彰藝。

胡冠威在國中時期最快球速已經飆破145公里，吳柏宏賽後接受媒體聯訪時稱讚，胡冠威是具有大將之風的投手，不僅場上不易怯場，更勇於面對打者，而且場面越大越敢投，因此這場重要戰役讓他扛下先發重任；不過，胡冠威年僅高一，因此教練團有特別控制上場頻率，「相信球速會隨著訓練增加」。

胡冠威則提到，一直視隊友、平鎮王牌劉任右為榜樣，包含球速怎麼提升、練球有些不會的地方都會向他請教，並期許在高一專注提升自身實力，接著向高二、高三朝披上國家隊戰袍為目標前進。

另名年僅高一的好手曾乙喆，此役揮出雙安、帶有2分打點，未來潛力同樣備受期待，吳柏宏認為曾乙喆心態非常棒，平時在球隊也很認真，幾乎無時無刻不在球場，就連休息時間也跑去練習，讓吳柏宏開玩笑稱，大概只有睡覺時候沒有在練習。

吳柏宏計劃讓曾乙喆之後嘗試「二刀流」，再決定專注在打者、投手發展，而在打擊姿勢刻意模仿偶像大谷翔平的曾乙喆則透露，比較偏好當打者，因為打擊是高失敗率的運動，只有敲出安打就有滿滿成就感，並感謝教練團在黑豹旗給予上場機會，幫助自己提升信心，「盡量拿出表現回報教練」。

平鎮高中 黑豹旗 球速

