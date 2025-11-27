影／想打經典賽 李灝宇：短期賽大家都可能成為大谷翔平

旅美老虎隊選手李灝宇與運動家隊選手莊陳仲敖今天出席媒體見面會，兩人今年都被球隊放入40人名單，對參戰明年經典賽都有高度意願。莊陳仲敖表示「我個人非常想，因為幫助中華隊，又是棒球的最高賽事。」但仍要跟球隊與經紀公司討論。李灝宇則說，自己去年底的世界12強棒球賽就很想打，只是剛好受傷，很想打明年的經典賽。

被問到明年經典賽有沒有想對戰哪個強敵，莊陳仲敖表示自己是還沒想到，會先把身體準備好。李灝宇則說不管面對什麼對手，誰來就打，短期賽事大家都有可能成為大谷翔平，只要有機會就是要把別人吞掉。 旅美運動家隊選手莊陳仲敖今天出席媒體見面會，對參戰明年經典賽有高度意願，但仍要跟球隊、經紀公司討論。記者余承翰／攝影 旅美老虎隊選手李灝宇（左）與運動家隊選手莊陳仲敖（右）今天出席媒體見面會，兩人對參戰明年經典賽都有高度意願。記者余承翰／攝影 旅美老虎隊選手李灝宇今天出席媒體見面會，對參戰明年經典賽有高度意願。記者余承翰／攝影