CPB／傳台灣呂文生、吳俊良、蔡東誌接總教練 還有韓國名將

中國大陸棒球城市聯賽（CPB）昨天舉辦選秀大會，據傳5隊總教練人選也確定，福州海峽隊是「飛總」呂文生、長沙旺旺黑皮隊吳俊良、廈門海豚隊蔡東誌、深圳藍襪隊美籍華裔張寶樹、上海正大龍隊則是來自南韓的具臺晟。

總共有3人來自台灣，其中呂文生名聲最顯赫，球員時期效力中華職棒統一獅隊，2007-12年執掌統一獅隊，曾帶隊3連霸。2012年因涉嫌背信罪遭到開除，被中華職棒封殺，近年則是在中國大陸執教。

吳俊良球員時期同樣效力統一獅隊，退休後陸續擔任過統一獅、Lamigo桃猿隊和富邦悍將隊投手教練。

蔡東誌原名蔡重光，球員時期效力過時報鷹和興農牛隊，2004年轉任教練後累積豐富資歷，包含興農牛、台中市威達超舜棒球隊、國訓中心棒球隊、高雄綺麗珊瑚成棒隊、高雄大學棒球隊教練、台鋼科大教練。

張寶樹是美國堪薩斯長大的華裔球員，曾多次代表中國大陸打國際賽。

具台晟則是韓國一代名將，打過日本職棒歐力士藍浪隊和大聯盟大都會隊，生涯在韓職13季，67勝71敗214救援。2010年在韓職宣布引退，季後卻前往澳洲職棒打球，2018年成為澳職吉隆韓國隊（Geelong-Korea）創隊總教練。