日職／巨人砂川理查加薪1600萬 同時宣布與前HKT48成員結婚

日本職棒讀賣巨人隊砂川理查今年5月被軟銀鷹隊交易至讀賣巨人隊，今天他獲得加薪1600萬日圓（約320萬新台幣），還宣布與偶像團體HKT48前成員外薗葉月結婚。

現年26歲的砂川理查轉戰巨人後出賽77場，累積11轟、39打點，皆創生涯新高。巨人主砲岡本和真預計將轉戰大聯盟，因此砂川理查將成為巨人軍不可或缺的一員，薪水從1000萬日圓漲至2600萬日圓。值得一提的是，砂川理查2019年曾來台參加冬季聯盟。

現年26歲的外薗葉月曾是HKT48成員，現為音樂團體SHOOT THE MOON成員。

外薗葉月在IG分享砂川理查揹著她的甜蜜照片並寫下，「正如剛才砂川理查公布的，在此向大家報告，砂川理查與外薗葉月決定結婚了。無論是身為SHOOT THE MOON或外薗葉月，我今後都會比以往更真誠地面對每一項工作，努力前進。若大家能繼續不變地支持我，我會非常感激。今後也請大家多多指教。」