日職／巨人砂川理查加薪1600萬 同時宣布與前HKT48成員結婚
日本職棒讀賣巨人隊砂川理查今年5月被軟銀鷹隊交易至讀賣巨人隊，今天他獲得加薪1600萬日圓（約320萬新台幣），還宣布與偶像團體HKT48前成員外薗葉月結婚。
現年26歲的砂川理查轉戰巨人後出賽77場，累積11轟、39打點，皆創生涯新高。巨人主砲岡本和真預計將轉戰大聯盟，因此砂川理查將成為巨人軍不可或缺的一員，薪水從1000萬日圓漲至2600萬日圓。值得一提的是，砂川理查2019年曾來台參加冬季聯盟。
現年26歲的外薗葉月曾是HKT48成員，現為音樂團體SHOOT THE MOON成員。
外薗葉月在IG分享砂川理查揹著她的甜蜜照片並寫下，「正如剛才砂川理查公布的，在此向大家報告，砂川理查與外薗葉月決定結婚了。無論是身為SHOOT THE MOON或外薗葉月，我今後都會比以往更真誠地面對每一項工作，努力前進。若大家能繼續不變地支持我，我會非常感激。今後也請大家多多指教。」
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言