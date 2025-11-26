日職／成績爛遭砍薪6000萬！ 戶鄉翔征發誓：明年要好好表現

據日媒報導，日本職棒讀賣巨人隊25歲投手戶鄉翔征確定遭砍薪6000萬日圓（約1200萬新台幣），從今年的3億日圓砍到2億4000萬日圓。

戶鄉翔征去年繳出12勝8敗，防禦率1.95的王牌身手，季後參加世界12強棒球賽，冠軍賽被中華隊陳傑憲敲全壘打，令台灣球迷印象深刻。

回到日職賽季後，戶鄉翔征表現十分掙扎，8勝9敗，防禦率4.14，一度被下放二軍調整。

對於大幅減薪，戶郷表示：「我覺得這會成為我明年重新振作的動力。要把這份不甘心化作契機，明年希望能在這裡向大家報告好消息。」他發誓明年一定要雪恥，「明年一定要好好表現，我會扎實地持續訓練。」