中職／傳龍隊有意延攬古久保健二 兄弟沒有接觸

聯合新聞網／ 綜合報導
古久保健二。聯合報系資料照
古久保健二。聯合報系資料照

日籍總教練古久保健二率領樂天桃猿隊奪冠後，無預警被開除。如今傳出味全龍隊有意爭取，中信兄弟隊則是沒有接觸。

古久保健二2019加入富邦悍將隊教練團，2022年轉戰猿隊擔任一軍首席教練，2023年接任總教練。沒想到帶隊奪冠後，球團竟宣布不續約，不只球迷難過，猿隊球員們紛紛站出來替古久保發聲，證明古久保是一名帶心的總教練。

古久保離開猿隊後，盛傳有中職球隊想網羅他加入教練團，其中以龍隊最受關注。

兄弟總教練平野惠一與古久保關係很好，有消息指出兄弟有意網羅古久保，但據了解，兄弟沒有接觸也無意延攬古久保。

