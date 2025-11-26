聽新聞
0:00 / 0:00
中職／傳龍隊有意延攬古久保健二 兄弟沒有接觸
日籍總教練古久保健二率領樂天桃猿隊奪冠後，無預警被開除。如今傳出味全龍隊有意爭取，中信兄弟隊則是沒有接觸。
古久保健二2019加入富邦悍將隊教練團，2022年轉戰猿隊擔任一軍首席教練，2023年接任總教練。沒想到帶隊奪冠後，球團竟宣布不續約，不只球迷難過，猿隊球員們紛紛站出來替古久保發聲，證明古久保是一名帶心的總教練。
古久保離開猿隊後，盛傳有中職球隊想網羅他加入教練團，其中以龍隊最受關注。
兄弟總教練平野惠一與古久保關係很好，有消息指出兄弟有意網羅古久保，但據了解，兄弟沒有接觸也無意延攬古久保。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言