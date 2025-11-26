聽新聞
日職／前西武GM看好徐若熙 渡邊久信：在日本有望單季十勝
味全龍王牌投手徐若熙今年提出旅外自由球員申請，儘管目前尚未公布轉戰日職或美職，但前西武獅總經理渡邊久信受訪時談到，他看好徐若熙有機會在日職拿下單季雙位數勝投。
渡邊久信表示，徐若熙球種多元，且每種球路都具備高水準，是一名實力出色的投手，對於徐若熙的成績預測，渡邊久信說：「如果整季穩定出賽，應該能獲得雙位數勝投。」不過他也補充，關鍵因素是徐若熙能否適應日職環境。
渡邊久信另外談到對徐若熙能否保持健康的擔憂，他說：「目前看來身形還是偏瘦，且曾接受過Tommy John手術，讓人擔心他的身體狀況。」渡邊久信生涯共奪下125勝，退休後曾擔任西武獅總教練以及總經理。
