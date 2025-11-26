CPB／前富邦悍將王詩聰獲長沙隊選秀指名 林益全和曹錦輝未出現

中國大陸城市棒球聯賽（CPB）預訂明年1月開打，官方公布第5隊「上海正大龍」，不是先前傳出的「上海兄弟」，今天在深圳舉辦聯賽發布會及選秀會。

CPB球隊包含長沙旺旺黑皮、廈門海豚、深圳藍襪、福州海俠，上海正大龍隊由泰國商業集團卜蜂（正大）贊助，隊徽選用龍，龍爪上握棒球，英文名為「SHANGHAI DRAGONS」。

CPB今天將舉行媒體發布會，並舉辦選秀大會，前富邦悍將隊外野手王詩聰在第2輪獲長沙旺旺黑皮指名，外界關注的林益全和曹錦輝尚未在選秀名單中出現。

據「自由時報」報導，林益全和曹錦輝具輝煌資歷，依規定不用參加選秀會，可直接與球隊洽談合約。

現年30歲的王詩聰在2018至2023年效力富邦悍將，累積出賽42場，1轟，打擊率0.213。王詩聰2023年遭釋出，隔年先加入桃園市成棒隊，再轉戰中國棒球聯賽CBL福建海鯊隊，今年在CBL敲出8轟成為全壘打王。