快訊

身價千億也要省？CEO陪妻賣舊手機 網讚：懂過日子的富豪

CPB／前富邦悍將王詩聰獲長沙隊選秀指名 林益全和曹錦輝未出現

金唱片明年1月登大巨蛋 首波超強陣容曝光！IVE、ENHYPEN都來了

CPB／前富邦悍將王詩聰獲長沙隊選秀指名 林益全和曹錦輝未出現

聯合新聞網／ 綜合報導
前富邦悍將隊王詩聰。聯合報系資料照
前富邦悍將隊王詩聰。聯合報系資料照

中國大陸城市棒球聯賽（CPB）預訂明年1月開打，官方公布第5隊「上海正大龍」，不是先前傳出的「上海兄弟」，今天在深圳舉辦聯賽發布會及選秀會。

CPB球隊包含長沙旺旺黑皮、廈門海豚、深圳藍襪、福州海俠，上海正大龍隊由泰國商業集團卜蜂（正大）贊助，隊徽選用龍，龍爪上握棒球，英文名為「SHANGHAI DRAGONS」。

CPB今天將舉行媒體發布會，並舉辦選秀大會，前富邦悍將隊外野手王詩聰在第2輪獲長沙旺旺黑皮指名，外界關注的林益全和曹錦輝尚未在選秀名單中出現。

據「自由時報」報導，林益全和曹錦輝具輝煌資歷，依規定不用參加選秀會，可直接與球隊洽談合約。

現年30歲的王詩聰在2018至2023年效力富邦悍將，累積出賽42場，1轟，打擊率0.213。王詩聰2023年遭釋出，隔年先加入桃園市成棒隊，再轉戰中國棒球聯賽CBL福建海鯊隊，今年在CBL敲出8轟成為全壘打王。

相關新聞

CPB／前悍將王詩聰獲長沙隊選秀指名 林益全和曹錦輝未出現

中國大陸城市棒球聯賽（CPB）預訂明年1月開打，官方公布第5隊「上海正大龍」，不是先前傳出的「上海兄弟」，今天在深圳舉辦聯賽發布會及選秀會。 CPB球隊包含長沙旺旺黑皮、廈門海豚、深圳藍襪、福州

中職／韓籍女神廉世彬遭性騷擾？桃猿回應：重視女孩身心健康

樂天桃猿啦啦隊Rakuten Girls韓籍女神廉世彬今天傳出遭到韓籍經紀人性騷擾，強忍身心壓力工作，決定合約到期後不續...

日職／渡邊久信分析林安可「像吉田正尚」 點出旅日適應關鍵

日本職棒西武獅隊簽下台灣代表性強打林安可，熟悉台灣棒球的前西武總經理渡邊久信指出，業餘時期就注意到林安可，在日本打者中類...

日職／補進林安可又簽前日本一MVP 西武本部長：刺激全隊成長

西武獅宣布與兩屆外野金手套、前日本一MVP得主桑原將志達成簽約共識，睽違十年再度於FA市場上網羅好手，西武球團本部長廣池浩司也對此發表看法。 桑原將志生涯為橫濱DeNA海灣之星效力1239場，敲

棒球／大腿受傷向高中生道歉 52歲鈴木一朗：這次是我的失誤

現年52歲的日本傳奇球星鈴木一朗近日前往高中指導球員，但因為高強度跑步拉傷左大腿後側，無法向球員親自示範動作，他也對此表達歉意。 鈴木一朗24和25日前往福岡九州國際大學附屬高中指導球員，開場就

日職／樂天2年4億日圓搶到前田健太 先發定位符合本人想法

日本職棒樂天金鷲隊宣布，與旅美好手前田健太達成簽約共識，這位美日職棒累積165勝的投手，相隔10年再次回到日本重新出發，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。